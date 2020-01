„Davos ist ein Ort der Reflexion“

Herr Heinemann, das WEF hat eine 50-jährige Geschichte, aber bahnbrechende Erkenntnisse wurden in dieser Zeit nicht wirklich gewonnen. Was bringen solche Treffen und wieso ist es so wichtig, dass die Mächtigen zusammenkommen?

Friedrich Heinemann: Die Welt leidet heute enorm an den Trumps, Orbans und Salvinis, die nationales ökonomisches und politisches Interesse extrem eng definieren. Diese Abkehr von der globalen Zusammenarbeit richtet wirtschaftlich einen großen Schaden an. Die gegenwärtige Schwäche der Weltwirtschaft ist maßgeblich politikgemacht und durch den Handelskonflikt zwischen China und den USA bedingt. Foren wie Davos machen allen Beteiligten deutlich, dass die Menschheit gemeinsame globale Herausforderungen bestehen muss und der populistische Nationalismus der Menschheit nur schadet.

Das Forum nimmt für sich selbst in Anspruch, den Zustand der Welt zu verbessern. Welche politische und wirtschaftliche Bedeutung steckt hinter dem WEF, wo auch auf die Umweltfolgen der Weltwirtschaft eingegangen wird?

Heinemann: Die Effekte von Davos sind sicherlich nicht präzise messbar. Aber man darf die mentalen Folgen nicht unterschätzen. Solche Treffen stärken letztlich den Multilateralismus, also die gemeinsame Suche nach Problemlösungen. Es ist gut, dass es Formate gibt, wo nicht nur die Staatschefs, sondern auch die zweite Reihe miteinander diskutieren und ihre Netwerke knüpfen. Letztlich profitieren davon internationale Verhandlungen aller Art, von Klima über Handel bis hin zu Sicherheit. Und man sollte den „Peer pressure“ nicht unterschätzen: Auch Staatschefs wollen von ihren Kollegen geachtet werden sich nicht blamieren. Das führt zu einer Mäßigung im Vergleich zum Wahlkampf zu Hause.

Kritiker bemängeln, dass das Treffen nur eine „Show“ sei, weshalb auch in diesem Jahr Proteste in Davos geplant sind. Würde es was bringen, wenn Non-Profit-Organisationen, Wissenschaftler und vielleicht sogar Bürger stärken vertreten sind?

Heinemann: Davos ist kein Ort der Entscheidung, sondern der Reflexion. Entscheidungen müssen dann später in den internationalen Gremien von IWF, UNO, Welthandelsorganisation oder Klimakonferenzen fallen. Ich wäre skeptisch, Non-Profit-Organisationen hier einen großen Spielraum zu geben. Letztlich sind diese Organisationen auch nur Interessengruppen. Wer entscheidet dann, wer die „gute“ und wer die „schlechte“ Lobby ist und eine Eintrittskarte erhält?

Glauben Sie, dass wie bisher die kompromisslose Haltung von Präsident Trump die Suche nach gemeinsamen globalen Antworten zunichte machen wird?

Heinemann: Aufgrund des US-Präsidentschaftswahlkampfes könnte die Lage günstiger sein. Donald Trump ist im Wahlkampf und der Schaden seiner kompromisslosen Handelspolitik für die US-Wirtschaft ist in den letzten zwei Jahren sichtbarer geworden. Er muss auch seinen Wählern jetzt endlich beweisen, dass der Zeit der harten Verhandlungen endlich die Deals folgen. Insofern sind die Chancen vielleicht besser als zu Anfang seiner Amtszeit. Wenn sich in Davos die Zeichen verstärken, dass die USA in der Handelspolitik versöhnlicher agieren wollen als bislang, könnte das der Erholung der Weltkonjunktur Rückenwind verschaffen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020