Debatte nach alberner Parade

Eine Gruppe von Schülerinnen sorgt derzeit in Griechenland für Kritik – und Gelächter: Die Mädchen hatten am Montag, einem wichtigen Nationalfeiertag, an einer der landesweiten Schüler- und Militärparaden teilgenommen – allerdings nicht im sonst üblichen Paradeschritt, sondern im „Silly Walk“ (alberner Gang) der britischen Comedy-Truppe Monty Python. Videos zeigen, wie die zehn Mädchen an verdutzten offiziellen und kirchlichen Würdenträgern vorbeiwackeln, -hüpfen, -hinken und -schweben. Sie hätten als „fleißige Soldaten“ ihren eigenen Aufstand gegen Militarismus gezeigt, ohne Gewalt, dafür inspiriert vom „großen Feldmarschall der Comedy, John Cleese“, erklärten sie in einem Video am Donnerstag. dpa

