Debatte über den Einsatz von Soldaten

Paris.Wird es heute in Paris erneut zu zerbrochenen Schaufenstern, verwüsteten Restaurants und brennenden Autos kommen? Nach den gewalttätigen Ausschreitungen am Rand von Demonstrationen der „Gelbwesten“ vor einer Woche erwartet die französische Regierung, aber auch Geschäftstreibende und Einwohner den neuerlichen Protesttag mit Anspannung. Auf der Pracht-Straße Champs-Élysées gilt ein Demonstrationsverbot, ebenso wie an anderen zentralen Plätzen in weiteren Hochburgen der „Gelbwesten“ wie Bordeaux, Marseille und Toulouse. Doch es erscheint ungewiss, ob die Situation beherrschbar bleibt – oder erneut eskaliert.

91 Läden und Restaurants waren am vergangenen Samstag beschädigt worden. Es kam zu 237 Festnahmen und 59 Verletzten, davon 17 unter den Sicherheitskräften. Zum Abschluss der Bürgerdebatten am 15. März, die Präsident Emmanuel Macron ab Mitte Januar als Antwort auf die Widerstandsbewegung ausgerufen hatte und die dank reger Beteiligung als Erfolg galten, zeigten die Aktivisten somit, dass sie keineswegs besänftigt waren.

Akzeptanz der Gewalt

Zwar war die Zahl der Demonstranten mit landesweit 32 000 weit geringer als zu Beginn Mitte November. Doch die Akzeptanz der Gewalt, die zumeist von Ultrarechten und -linken ausgeht, ist gestiegen. Denn die zertrümmerten Vitrinen und verwüsteten Boutiquen verschaffen den „Gelbwesten“ weiterhin öffentliche Aufmerksamkeit – und treiben die Regierung in die Enge. Zumal immer noch 53 Prozent der Franzosen die Protestbewegung unterstützen.

Premierminister Édouard Philippe kündigte als weitere Maßnahme neben dem teilweisen Demonstrationsverbot an, erstmals am Rand von Kundgebungen Soldaten der „Sentinelle“-Operation zur Absicherung von Monumenten oder Ministerien einzusetzen. Diese sollten nicht an vorderster Front stehen, sondern lediglich die Polizei entlasten, versicherte er.

Dennoch ist die Entscheidung umstritten. Denn die 7000 Leute zählende „Sentinelle“-Einheit wurde im Januar 2015 nach den Terroranschlägen auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt ins Leben gerufen, um Terroristen abzuwehren. Im Gegensatz zu Polizisten dürfen die Militärangehörigen nur zur Selbstverteidigung eingreifen, nicht aber für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

„Wir sind darauf nicht vorbereitet“, warnte ein Soldat im Radiosender „France Info“. „Wir bekämpfen einen Feind. Doch der Feind kann nicht die Bevölkerung sein.“ Sie hätten keine spezielle Schutzausrüstung und neben einem ausziehbaren Knüppel und einer kleinen Tränengas-Flasche lediglich Feuerwaffen. Sollten sich die Soldaten gegen gewaltbereite Demonstranten zur Wehr setzen müssen, könne dies sehr gefährlich werden.

Aber Premierminister Philippe will Härte und Handlungsfähigkeit zeigen, um die Lage in den Griff zu bekommen. Als einer der Hauptverantwortlichen wurde in dieser Woche der bisherige Pariser Polizeichef Michel Delpuech abgesetzt. Die Wirtschaft klagt mittlerweile über die Einbußen infolge der Krawalle, und auch die Tourismusindustrie spürt längst den Imageschaden für Frankreich.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019