Debatte über Kinderbetreuung, Teilzeit und Weiterbildung

Der Bundestag hat gestern noch etliche andere arbeits-und sozialpolitische Themen beraten:

Brückenteilzeit: Arbeitnehmer erhalten ein Recht auf die Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit. Der Bundestag stimmte gestern mehrheitlich für ein entsprechendes Gesetz. Die sogenannte Brückenteilzeit wird zu Beginn des Jahres 2019 eingeführt. Die vereinbarte Arbeitszeit kann für ein bis fünf Jahre verringert werden. Das gilt für Unternehmen mit mehr als 45 Arbeitnehmern.

„Gute-Kita-Gesetz“: Beim „Gute-Kita-Gesetz“ von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) kommt nach Ansicht der Opposition die gute Betreuung der Kinder zu kurz. Es gebe keine Qualitätsstandards, viele Länder wollten das Geld eher in Beitragsfreiheit investieren als in bessere Betreuungsschlüssel, kritisierten FDP, Linke und Grüne bei der ersten Lesung des Gesetzes. Mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ sollen Deutschlands Kitas besser und für Geringverdiener kostenlos werden. Bis 2022 sollen dafür 5,5 Milliarden Euro vom Bund an die Länder fließen.

Qualifizierungs-Gesetz: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das geplante Gesetz zum Ausbau der Weiterbildung und zur Senkung des Arbeitslosenbeitrags gegen Kritik verteidigt. Zentral sei, „dass wir in diesen Zeiten Chancen und Schutz im Wandel organisieren müssen“, sagte Heil bei der ersten Beratung des Gesetzes. Arbeitslosigkeit im digitalen Wandel müsse verhindert werden. Deshalb müssten Arbeitnehmer besser weitergebildet werden. Um kurzzeitig etwa in IT-Projekten Beschäftigte besser abzusichern, würden die Hürden für den Erhalt von Arbeitslosengeld zudem gesenkt. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018