Debatte über Waffenrecht

Wiesbaden/Wächtersbach.Nach dem rassistisch motivierten Anschlag auf einen Eritreer in Wächtersbach (Hessen) hat es am Donnerstag einen SEK-Einsatz beim jüngeren Bruder des mutmaßlichen Schützen gegeben. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks wurde dessen Wohnung nach Waffen durchsucht. Der Mann soll zur Vernehmung mitgenommen worden sein. Er soll ebenfalls eine rechtsextreme Gesinnung und einen Hang zu Waffen haben.

Unterdessen haben die Schüsse auf einen Passanten aus Eritrea eine Debatte über eine Verschärfung des Waffenrechts ausgelöst. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel forderte, die Kontrolle von Waffenbesitzern in Deutschland müsse „besser und engmaschiger“ werden. „Es geht dabei explizit nicht darum, Sportschützen oder Jäger zu traktieren, aber ich fordere, die Waffen von objektiv unzuverlässigen Personen wie Reichsbürgern und Rechtsextremen konsequent einzuziehen“, sagte der hessische SPD-Partei- und Fraktionschef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstag).

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) macht sich ebenfalls für eine Verschärfung des Waffenrechts stark. Es müsse verhindert werden, dass „Extremisten gleich welcher Couleur legal Waffen besitzen“, erklärte Beuth am Donnerstag in Wiesbaden. „Wer nicht mit beiden Füßen auf unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung steht, darf keine Waffe in die Hände bekommen.“ Beuth kündigte an, sein Ministerium werde alle Waffenbehörden in Hessen sensibilisieren, die Möglichkeiten zum Waffenentzug voll auszuschöpfen.

Vorstoß für bundesweite Regelung

Hessen arbeite weiter daran, bundesweit schärfere Regelungen für den Besitzer einer Waffe durchzusetzen. Beuth will erreichen, dass Personen bereits als unzuverlässig für den Besitz einer Waffe eingestuft werden, wenn sie bei einer Verfassungsschutzbehörde des Bundes oder der Länder gespeichert sind. Im Bundesrat gebe es aber derzeit keine Mehrheit, erklärte der Minister.

Extremismusforscher Benno Hafeneger sorgt sich um den Alltagsrassismus in Deutschland. Dieser sei „ein breites Phänomen“, sagte er. Es gebe mit der AfD eine Stimme in den Parlamenten, die diese Themen befeuere. Das sei dann der Nährboden für Fremdenfeindlichkeit, der nicht mehr nur den rechten Rand erreiche, sondern in weite Teile der Gesellschaft hineinrage. dpa

