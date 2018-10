Deckel als Problemzone

Biblis/Sellafield.Noch 21 Castoren mit hoch radioaktiven Abfällen müssen von der Wiederaufbereitungsanlage im britischen Sellafield nach Deutschland gebracht werden, sieben davon zum Zwischenlager in Biblis. Der Knackpunkt: Die Behälter sind nur für jeweils einen Transport vorgesehen – nämlich in ein Endlager. Das erläutert in der südhessischen Gemeinde Wolfram König, Präsident des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit (BfE). Ob die Castoren nach jahrzehntelanger Aufbewahrung noch tauglich für einen Weitertransport sind, müsse im Zuge des Genehmigungsverfahrens geprüft werden.

Bei der Lagerung werden die Behälter aufgerichtet. Mithilfe eines „Doppel-Deckel-Systems“ soll ständig gemessen werden, ob Strahlung austreten kann. Im Schadensfall werde ein dritter Deckel aufgeschweißt, berichtet König. Für einen Abtransport müssten allerdings Stoßdämpfer abgebracht werden – das sei nur ohne neue Deckel möglich. Also gelte es, ein Verfahren zu finden, um die sichere Überführung in ein Endlager zu gewährleisten.

Neben Biblis müssen die Standorte Brokdorf und Isar jeweils sieben Castoren mit hoch radioaktivem Abfall aufnehmen. Für Philippsburg sind fünf Behälter – mit geringerer Strahlung – aus dem französischen La Hague vorgesehen. Der Atommüll soll zwischengelagert werden, bis ein Endlager gefunden ist. sbo

