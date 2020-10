Defizite beim Netzausbau

Berlin.Die Menschen in Deutschland fühlen sich von der Politik nur ungenügend auf die Digitalisierung vorbereitet. Das geht aus dem Digitalisierungsmonitor 2020 hervor, den das Forsa-Institut im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion erstellt hat. In der am Dienstag vorgestellten Umfrage verneinten 84 Prozent der Befragten, dass die Politik die Bevölkerung ausreichend auf das digitale Zeitalter vorbereite.

Schlechte Noten vergeben die Bürger auch für die digitale Ausstattung von Schulen. Auf den Satz „Die Schulen in meinem Land sind ausreichend mit digitaler Infrastruktur ausgestattet“ antworteten 80 Prozent der Befragten mit „eher nicht“ oder „überhaupt nicht“. 82 Prozent der Befragten sehen bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung große Defizite. Das habe die Corona-Pandemie gezeigt.

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, kritisierte: „Die Bundesregierung droht das große Potenzial der Digitalisierung zu verspielen“. Er forderte mutige Reformen. Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, fordert einen flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur auf neuestem Stand der Technik. dpa

