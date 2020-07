Dem Virus auf der Spur

Die Wissenschaft versteht die neue Krankheit Covid-19 immer besser, einige Erkenntnisse werden jetzt schon in der Praxis bei Patienten angewandt. Doch noch immer sind viele Fragen offen. Ein Überblick.

Immer wieder ist von Aerosolen die Rede. Ist sich die Wissenschaft inzwischen einig, ob sie zur Übertragung des neuen Virus beitragen?

Immer mehr Studien zeigen, dass diese neben Tröpfchen und Oberflächen eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung von Covid-19 spielen. Während gewöhnliche Tröpfchen vor allem durch Husten, Niesen und eine feuchte Aussprache in der Raumluft verteilt werden und schnell absinken, ist das bei Aerosolen anders. Diese extrem kleinen Tröpfchen (kleiner als fünf Mikrometer) entstehen bereits beim Atmen und Sprechen und können längere Zeit in der Luft schweben. Anfang des Monats warfen 240 Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation WHO vor, diese Erkenntnisse zu vernachlässigen. Die WHO teilte daraufhin mit, sie sei aufgeschlossen gegenüber neuen Datenlagen, müsse aber sehr behutsam vorgehen, bevor sie Schlüsse ziehe.

Was für Schlüsse sind damit gemeint?

Sollte allgemein anerkannt werden, dass Aerosole eine zentrale Rolle bei der Übertragung des Virus spielen, hätte das weitreichende Konsequenzen. Die Abstandsregel von 1,50 Metern würde dann nicht sicher reichen, um Ansteckungen zu verhindern. Stattdessen müsste mehr über Lüften von Innenräumen, Luftfilter und weiter reichende Maskenregelungen nachgedacht werden.

Ist inzwischen bekannt, wie viel Prozent der Deutschen sich mit dem Coronavirus infiziert haben?

Um das herauszufinden, untersucht das Robert Koch-Institut derzeit in einer Studie Spenderblut. Am Montag präsentierte RKI-Präsident Lothar Wieler erstmals Zahlen: Bei 1,3 Prozent der 12 000 untersuchten Blutspender wurden demnach Antikörper gegen das neue Virus gefunden. „Das unterstreicht unsere Annahme, dass ein Großteil der Bevölkerung noch keinen Kontakt mit dem Virus hatte“, sagte Wieler.

Regional gibt es aber große Unterschiede. So präsentierte der Bonner Virologe Hendrik Streeck im April Zahlen aus der Gemeinde Gangelt im Landkreis Heinsberg. Dort hatte es einen großen Corona-Ausbruch gegeben, 15 Prozent der untersuchten Personen wiesen entsprechende Antikörper auf.

Weiß man, wie viele Infizierte schwere Symptome hatten und sogar starben?

Von den Patienten mit einer Covid-Diagnose in Deutschland erkrankten laut Robert Koch-Institut 17 Prozent so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. 4,5 Prozent starben. Allerdings ist da die Dunkelziffer nicht einberechnet. Sollten sich die Zahlen aus der Blutspende-Studie des RKI bestätigen, sich also mittlerweile etwa 1,3 Prozent der Deutschen mit dem Virus infiziert haben, würde das die Sterberate deutlich senken - auf etwa ein Prozent.

Wie lange hält die Immunität?

Das ist nicht abschließend geklärt. Eine aktuelle Untersuchung bei den ersten Covid-19-Patienten in München zeigt, dass die Anzahl der sogenannten neutralisierenden Antikörper in deren Blut bereits abgenommen hat. Ähnliches berichten chinesische Forscher im Fachblatt „Nature Medicine“. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Immunität gegen das neue Coronavirus nicht von Dauer ist.

Der Berliner Virologe Christian Drosten hält es aber auch bei sinkender Antikörperzahl für wahrscheinlich, dass eine Restimmunität bleibt. Nach einiger Zeit könnten Patienten dann zwar erneut erkranken - aber weniger schwer. „Das Virus, das vorher ein gefährliches Virus war, das ist für mich nicht mehr so gefährlich. Ich kriege jetzt eine noch harmlosere Erkältungskrankheit“, erklärte er im NDR-Podcast „Corona Virus Update“.

Was bedeutet das für eine Impfung?

Das ist noch schwer zu sagen. Allerdings dämpfen die neuen Erkenntnisse die Hoffnung, dass eine Impfung lange Zeit wirksam sein könnte.

Gibt es neue Erkenntnisse, die Patienten zugutekommen?

Eine neue Erkenntnis ist, dass kleine Blutgerinnsel, sogenannte Mikrothrombosen, in den kleinen Lungengefäßen zu schweren Verläufen führen. Das konnte unter anderem in einer Autopsiestudie von Wissenschaftlern des Heidelberger Universitätsklinikums gezeigt werden. „Unsere Befunde legen nahe, dass eine konsequente Verhinderung und Behandlung der Gerinnung einen großen Nutzen für die Patienten bringt“, sagt Studienleiter Peter Schirmacher. Schon jetzt erhalten daher viele Covid-Patienten Medikamente zur Blutverdünnung.

Welche Medikamente sind besonders vielversprechend?

Als einziges Medikament gegen das neue Virus ist bislang Remdesivir zugelassen. Es unterdrückt die Vervielfältigung des Virus und wird derzeit Patienten gegeben, die Sauerstoff benötigen. Studien sollen nun klären, ob Remdesivir als Spray schon in einem früheren Krankheitsstadium hilfreich ist. Außerdem werden derzeit zahlreiche weitere antivirale oder entzündungshemmende Medikamente getestet.

Welche Folgeschäden haben Covid-Patienten?

Inzwischen mehren sich Anzeichen, dass viele Patienten noch Monate später gesundheitliche Probleme haben - unter anderem, was die Atmung betrifft. Das Lungennetz Rhein-Neckar hat mittlerweile 400 Covid-Patienten mit Lungenentzündung nachuntersucht. Nach Angaben des Chefs der Heidelberger Thoraxklinik Felix Herth klagte etwa die Hälfte von ihnen nach sechs bis acht Wochen über Beschwerden. Bei ganz leichten Fällen waren es rund 30 bis 35 Prozent. Herth ist aber zuversichtlich, dass sich „wahrscheinlich vieles zurückbilden wird“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020