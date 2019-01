Demokraten erteilen Trump eine Abfuhr

US-Präsident Donald Trump vor seiner Rede im Weißen Haus. © dpa

Washingon.Seit Wochen sind 800 000 US-Bundesangestellte ohne Lohn. Die Lage ist für viele dramatisch, weil der US-Haushalt blockiert ist. Präsident Trump wollte am Wochenende eine „bedeutende Ankündigung“, um die Blockade zu durchbrechen. Doch daraus wurde nichts.

Trump bot an, rund eine Million Migranten in den USA drei Jahre lang vor einer Abschiebung zu schützen. Im Gegenzug beharrte er aber auf seiner Forderung nach 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, deren Finanzierung die Demokraten strikt ablehnen. Die Demokraten machten deutlich, dass auch der neue Vorstoß Trumps keinen Durchbruch in dem festgefahrenen Streit bringen wird.

Weil Trumps Weißes Haus seit jeher an allen Ecken und Enden leckt, waren schon Stunden vor seiner Rede zentrale Vorschläge daraus in US-Medien nachzulesen. Trumps demokratische Widersacherin Nancy Pelosi, die dem Repräsentantenhaus vorsteht, wies den Vorstoß zurück, bevor der Präsident überhaupt das Wort ergriffen hatte. Ihr vernichtendes Urteil fiel schon eine halbe Stunde vor der Ansprache: Das Ganze sei ein „Rohrkrepierer“.

Gestern ging der längste „Shutdown“ in der Geschichte der USA damit in seinen 30. Tag. Ebenfalls am Sonntag war nach zwei Jahren im Weißen Haus Halbzeit für Trump, jenen Präsidenten, der sich selbst als großen „Deal-Maker“ porträtiert. Mit den Demokraten will ihm ein Handel nun aber partout nicht gelingen. Seinem Ärger darüber machte er am Sonntag auf Twitter Luft: „Nancy Pelosi hat sich so irrational verhalten und ist so weit nach links gerückt, dass sie jetzt offiziell eine Radikale Demokratin geworden ist“, schrieb er.

Der Stillstand von Teilen der Regierung zehrt an den Nerven des Landes. Mehrere Ministerien und zahlreiche Behörden arbeiten nur in Notbesetzung. Seit bald einem Monat sind 800 000 Bundesangestellte im Zwangsurlaub oder arbeiten ohne Lohn. Viele Amerikaner hangeln sich von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck – wenn einer ausbleibt, tut das der ganzen Familie weh.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019