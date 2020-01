Demonstranten versperren Eingang des Louvre-Museums

Paris.Demonstranten haben am Freitag den Zugang des weltberühmten Louvre-Museums im Herzen von Paris blockiert. Touristen kamen deshalb nicht ins Museum. Der Protest von Gewerkschaftern vor der Glaspyramide im Innenhof der historischen Anlage richtete sich gegen die Rentenreform der Regierung. Am Eingang zum Museum an der Glaspyramide standen Dutzende Demonstranten mit Gewerkschaftsfahnen und sangen etwa „Kultur im Streik“. Touristen standen etwas irritiert vor den Absperrgittern, an den sonst Hunderte auf Einlass warten. „Das ist unglaublich, wirklich unerhört“, sagte eine Frau aus Berlin, die im Voraus Tickets gekauft hatte. Sicherheitspersonal verteilte Zettel mit Informationen zum Umtausch. Im Museum war gähnende Leere. Die Mitarbeiter saßen auf Bänken und warteten. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.01.2020