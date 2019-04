Demonstrationen für Frieden

Düsseldorf.Tausende Menschen haben auch in diesem Jahr in ganz Deutschland an den Ostermärschen für Frieden und Abrüstung teilgenommen. Das Netzwerk Friedenskooperative zog gestern eine positive Bilanz. In rund 100 Städten fanden demnach über die Feiertage Aktionen statt. Dabei habe die Zahl der Teilnehmer dank des guten Wetters, aber auch wegen der besorgniserregenden politischen Weltlage gegenüber dem Vorjahr wieder zugenommen, hieß es. Genaue Zahlen nannten die Veranstalter nicht.

Allein in Hamburg schlossen sich gestern laut Polizei rund 2000 Menschen einem Protestzug an. „Nichts verursacht so viel Leid und Umweltzerstörung wie Krieg“, rief der 17-jährige Tom Radtke auf einer Kundgebung der Menge zu.

In Frankfurt versammelten sich nach Polizeiangaben am Ostersonntag rund 1500 Menschen friedlich auf dem Römer. In Saarbrücken gingen nach Angaben der Polizei bis zu 800 Teilnehmer auf die Straße, unter dem Motto „Nein zum Krieg – abrüsten statt aufrüsten“. In Mainz hatten sich nach Einschätzung der Veranstalter gut 300 Menschen eingefunden. Vor dem Fliegerhorst Büchel zählte die Polizei rund 400 Menschen. In Bremen waren es nach Einschätzung der Beamten rund 500 Menschen. In Dortmund nahmen gestern rund 300 Teilnehmer an einer Demo gegen Rechts teil.

Marvin Mendyka vom Netzwerk Friedenskooperative erklärte: „Die nukleare Bedrohung wird von mehr Menschen wieder als eine reale und existenzielle Gefahr wahrgenommen. Die rege Teilnahme an den Ostermärschen mit der Forderung nach einer atomwaffenfreien Welt macht dies deutlich.“ Verstärkt worden sei die Sorge der Menschen zuletzt durch die Kündigung des INF-Vertrages über das Verbot von atomaren Mittelstreckenraketen durch die USA.

Eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur für einen Abzug aller US-Atombomben aus Deutschland. Insgesamt 59 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, und nur 18 Prozent dagegen.

Nach Expertenschätzung sind noch etwa 20 US-Atombomben auf einem Fliegerhorst im rheinland-pfälzischen Büchel stationiert. Im Ernstfall sollen sie von deutschen Kampfjets abgeworfen werden. Rund 22 Prozent der Befragten sagten, dass sie einen Atomkrieg in den kommenden zehn Jahren für wahrscheinlich halten. Die Wurzeln der Ostermarschbewegung liegen im Protest gegen das atomare Wettrüsten während des Kalten Krieges.

