Demos trotz Verbot

Polizisten trennen in Frankfurt Teilnehmer und Gegner. © dpa

Frankfurt/Dresden.Der befürchtete große Zulauf zu den verbotenen Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in Dresden und Frankfurt ist am Samstag ausgeblieben. In beiden Städten wurden Demonstrationen der „Querdenken“-Initiative am Wochenende angesichts hoher Infektionszahlen untersagt und diese Verbote dann auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt.

In Erfurt fanden sich trotz eines Verbots nach Polizeiangaben am Samstag etwa 500 Menschen auf dem Domplatz der Thüringer Landeshauptstadt ein. Teils eskalierte die Situation Beobachtern zufolge, als die Sicherheitskräfte versuchten, die nicht genehmigte Zusammenkunft aufzulösen und die Identitäten der Teilnehmer festzustellen.

Auch in Frankfurt sind ungeachtet des Verbots sowohl einige Anhänger der „Querdenken“-Initiative als auch Gegendemonstranten auf die Straße gegangen. Nach bisherigem Stand habe es keine größeren Vorkommnisse gegeben, auch wenn die Stimmung hier und da etwas aufgeladen gewesen sei, sagte ein Polizeisprecher im Anschluss. Die Beamten waren mit Hundertschaften im Einsatz. dpa

