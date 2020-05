Den Grünen reicht es

Stuttgart.Die Südwest-Grünen haben den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bild) zum Parteiaustritt aufgefordert. Man behalte sich auch ein Parteiordnungsverfahren vor, teilte der Landesvorstand am Freitag in Stuttgart mit. Palmer hatte zuletzt mit Äußerungen zum Umgang mit Corona-Patienten für Empörung gesorgt.

„Boris Palmer agiert systematisch gegen unsere Partei, indem er sich mit seinen Äußerungen gegen politische Werte und politische Grundsätze unserer Partei stellt“, teilte die Partei mit. „Dieses Auftreten dient nicht der politischen oder innerparteilichen Debatte, sondern der persönlichen Profilierung.“ Palmer schade den Grünen.

Palmer will jedoch Mitglied bleiben. „Ich bin aus ökologischer Überzeugung Grüner. Deswegen bleibe ich Mitglied“, sagte er zu der Aufforderung. Diese beruhe „ausschließlich auf falschen Unterstellungen und enthält keine Argumente“.

Palmer hatte in den vergangenen Jahren mehrfach für Wirbel gesorgt. Zuletzt hatte er gesagt: „Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären.“ dpa

