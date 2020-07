Außenminister Heiko Maas ist schon in Erklärungsnot, warum er die Reisewarnung für die Türkei nicht aufhebt und sie wie für andere Länder in Hinweise umwandelt. Er will die EU in der Frage zusammenhalten, sagt er. Das ist in Zeiten der deutschen Ratspräsidentschaft zwar verständlich, klingt aber wie vorgeschoben. Der Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, dass hinsichtlich von Lockerungen für die Türkei die EU und die Bundesregierung rigider sind als bei manch anderem Drittstaat.

Zumindest in den touristischen Gebieten sind die Fortschritte des Landes bei der Corona-Bekämpfung unverkennbar, auch die Hygienemaßnahmen gelten als sehr umfassend, wenn nicht sogar weitreichender als andernorts. Überdies hat der türkische Außenminister noch einmal versichert, dass es keine Zwangsbehandlung von potentiell Erkrankten mit irgendwelchen Medikamenten geben wird. Das klang durchaus glaubhaft. Vieles spricht also dafür, auch dem Tourismus in der Türkei wieder eine Chance zu geben. Er ist Haupteinnahmequelle des Landes. Das wäre zugleich im Sinne vieler Deutscher, die gerne in das Land reisen und dort trotz Corona ihren Urlaub verbringen wollen. Vielleicht gehen die Gründe für die sperrige Haltung dann doch über Corona hinaus. Staatspräsident Erdogan hat sich immer wieder mit der EU und mit Deutschland angelegt. Willkürlich wurden auch deutsche Staatsbürger verhaftet. Mit demokratischen Prinzipien hat Erdogan nichts am Hut. Der Streit um die Lockerungen dürfte auch ein Denkzettel sein. Zugeben würde das aber die deutsche Seite sicherlich nicht.

