Denn die im Dunkeln sieht man nicht

Der dunkelhäutige US-Amerikaner George Floyd sagte kurz vor seinem Tod unter dem Knie eines weißen Polizisten bekanntlich „I can’t breathe“, „Ich bekomme keine Luft mehr“, und zitierte damit, ob wissentlich oder nicht, den Afroamerikaner Eric Garner, der im Jahr 2014 in New York mit den selben Worten den selben Tod starb. Doch reicht diese Erzählung vom Schicksal der Afroamerikaner natürlich noch viel weiter zurück und findet sich eigentlich unübersehbar in den Werken der afro-amerikanischen Literatur. In seinem Roman „Invisible Man“ (1952, „Der unsichtbare Mann“) beschrieb etwa Ralph Ellison (1914-1994) anhand einer im New York der 1930er Jahre lebenden namenlosen Hauptfigur, wie sehr die Existenz von Afro-Amerikanern im US-Alltag ausgeblendet ist. Nichts, aber auch gar nichts im Selbstverständnis der US-Gesellschaft sieht demnach die Bedürfnisse, Ansprüche oder gar Verdienste von dunkelhäutigen US-Amerikanern vor.

Um wahrgenommen und als Schwarze nicht ausgegrenzt zu werden, gaben – und geben? – sich hellerhäutige Afro-Amerikaner sogar als Weiße aus, um am normalen gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. „Passing“ heißt dieses soziale Phänomen des Hautfarbenwechsels, das ebenfalls zahlreich geschildert ist. „Passing“ (1929, „Seitenwechsel“) lautet der Titel eines Romans der US-Autorin Nella Larsen (1891-1964), die darin thematisiert, was es bedeutet, sich eine neue Identität aufzubauen, die Verbindungen zu den dunkelhäutigen Verwandten abzubrechen oder zu leugnen - und dabei stets in Angst zu leben, dass der (Selbst-)Betrug auffliegt. Ihre Kollegin Jessie Redmon Fauset (1862-1961) gestaltete im Roman „Plum Bun“ (1928) dasselbe Thema, und noch US-Autor Phlip Roth (1933-2018) schrieb im Roman „The Human Stain“ (2000, „Der menschliche Makel“) von der Befürchtung, der Hautfarbe wegen von der gesellschaftlichen Teilhabe und beruflichen Karrierechancen ausgeschlossen zu sein.

Kein Wunder, dass die afro-amerikanische Literatur auch immer noch den Mythos von Afrika als Mutterland beschwört - als Ausdruck dafür, in den USA nie richtig heimisch geworden zu sein. Taiye Selasi beschrieb das zuletzt im Roman „Ghana Must Go“ (2013, „Diese Dinge geschehen nicht einfach so“), Teju Cole in „Evey Day is For the Thief“ (2007, „Jeder Tag gehört dem Dieb“). Dass Afro-Amerikaner in den USA leben, dass sie fühlen, hoffen und lieben, wird der US-Mehrheit offenbar erst gewahr, wenn sie gewaltsam darauf gestoßen wird. Auch dieses Phänomen ist in der afroamerikanischen Literatur beschrieben, im Roman „Native Son“ (1941, „Sohn dieses Landes“) von Richard Wright (1908-1960). Niemand schert sich darin um die junge Hauptfigur, aber als er die Tochter einer angesehenen weißen Familie tötet, wird er zum angeblich triebgesteuerten Medienstar - die Hintergründe des Unfalltodes interessieren nicht.

Diese Nicht-Wahrnehmung von Afro-Amerikanern als gleichberechtigte Bürger der Vereinigten Staaten hat in den USA zu diversen Bewegungen geführt. So legten in den 1960er Jahren Afro-Amerikaner ihre Nachnamen ab, die oftmals noch die Familiennamen der Sklavenhalter waren, nach denen ihre Vorfahren benannt worden waren., und ersetzten sie durch ein „X“.

Box-Weltmeister Cassius Clay zum Beispiel, Nachfahre von Sklaven der Farmerfamilie Clay, hieß erst Cassius X, bevor er sich Muhammad Ali nannte. Malcolm Little erlangte als radikaler Bürgerrechtler Malcolm X Berühmtheit. Er wurde 1965 erschossen –drei Jahre vor dem friedfertigeren Martin Luther King jr. Beeinflusst von den Freiheitsaktivisten der sogenannten Nation of Islam sprach sich Malcolm X zunächst für einen eigenen Staat für Afro-Amerikaner innerhalb der USA aus, bis er wahrnahm, dass er damit nur die Apartheidgesetzgebung auf die Spitze trieb, mit der sich die weiße US-Gesellschaft seit Jahrhunderten die Vormachtstellung sicherte.

Mit seiner Aufsatzsammlung „Black Power“ (1954, „Schwarze Macht“) gab Richard Wright einer anderen Bewegung das Motto, die für Gleichberechtigung und gegen Apartheid in den USA kämpfte und gegen Ende der 1960er Jahre damit Erfolg hatte. Ob die Militanz der sogenannten Black Panther oder die Friedfertigkeit von Martin Luther Kings Bewegung - letztlich trug auch der Bedarf nach schwarzen US-Soldaten für die amerikanische Beteiligung im Vietnamkrieg von 1965 bis 1973 dazu bei, dass die US-Apartheidgesetzgebung 1964 formal aufgehoben wurde.

Dass sich aber an rassistischen Strukturen im Denken der US-Mehrheitsgesellschaft nur wenig änderte und die WASPs-Bevölkerung (White Anglo-Saxon Protestants, weiße angelsächsische Protestanten) weiterhin den Standard setzt, liegt an Stereotypen, die dauerhaft in Gehirne eingeschrieben sind. Was heißt es, mit einem dunkelhäutigen Körper geboren worden zu sein: Welche Zuschreibungen erfolgen dadurch, welche Ausgrenzungen, welche (Ent-)Wertungen? „Between the World and Me“ (2015, „Zwischen mir und der Welt“) nannte der 1975 geborene US-Journalist Ta-Nehisi Coates seinen Essayband, betitelt nach einer Zeile aus Wrights Roman „Sohn dieses Landes“. Da draußen ist die Welt, und da bin ich - aber eine gläserne Wand trennt mich von der Welt, an der ich nicht teilhabe und in der ich nicht existiere; es hat sich demnach nicht viel verändert seit 1941 und 2015.

Zumal sich nicht nur die Rechtsprechung zugunsten von Afro-Amerikanern verändern muss, sondern auch das Selbstverständnis der Weißen. Was heißt es, mit einem hellhäutigen Körper geboren worden zu sein: Welche Zuschreibungen erfolgen dadurch, welche Privilegien rühren daher, welches Gefühl der Überlegenheit erwächst daraus? Dass bei Demonstrationen in den USA und weltweit nun der Slogan „White silence is violence“ zu lesen ist, „Weißes Schweigen ist Gewalt“, ist in diesem Zusammenhang Ausdruck einer neuartigen – und vielleicht nachhaltigen – Solidarität und Veränderung.

