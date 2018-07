Der Absturz des Horst Seehofer

Anzeige

Mannheim.Bundesinnenminister Horst Seehofer stürzt in der Gunst der Wähler dramatisch ab. Das geht aus dem aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hervor. Auf der Liste der zehn wichtigsten Politiker Deutschlands verliert der CSU-Vorsitzende weiter an Zustimmung, sein Beliebtheitswert rutscht deutlich ins Minus. Nur noch 37 Prozent der Befragten halten es für gut, wenn Seehofer Innenminister bleibt. „In dieser Größenordnung innerhalb so kurzer Zeit ist das außergewöhnlich“, erklärt Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahlen. Vor allem auch deshalb, weil der CSU-Chef bei den Anhängern der Union in den negativen Bereich rutscht. Einzig von den Anhängern der AfD wird er noch tendenziell positiv bewertet. Die Ursache für den Absturz sieht der Volkswirt und Wahlforscher Jung im wochenlangen Asylstreit der Bundesregierung. Vor allem die Art seines Verhaltens werde Seehofer angekreidet.

Konflikt beschädigt alle

Anlass des Streits war der Plan der CSU, alle Asylbewerber an der Grenze abzuweisen, die in einem anderen Land der EU bereits registriert sind. Letztendlich ging es um wenige Fälle pro Tag. Die Auseinandersetzung, während der Seehofer mit Rücktritt drohte und eine Regierungskrise nur knapp angewendet wurde, hat das Ansehen fast aller Beteiligten in Mitleidenschaft gezogen: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) muss Platz eins auf der Liste der wichtigsten Politiker an Finanzminister Olaf Scholz (SPD) abtreten, auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verliert in der Wählergunst. CDU/CSU erhalten bei der Sonntagsfrage nur noch 31 Prozent.