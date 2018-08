Der allgegenwärtige Gabriel

Berlin.Der neue Sigmar Gabriel verzichtet jetzt gern auf die Krawatte und trägt lässig ein Polohemd unter seinem Sakko. Sobald er jedoch das Wort ergreift, ist der frühere SPD-Chef und Bundesaußenminister ganz der Alte – er stichelt, doziert, erklärt die Welt.

Kein anderer Minister, der nach der Bundestagswahl sein Amt verloren hat, mischt sich so in die Tagespolitik ein wie Gabriel. Er will gehört und nicht vergessen werden. Gestern bot sich dafür in Berlin wieder eine Gelegenheit. Der Saal im Haus der Bundespressekonferenz war voll, viele Kamerateams waren gekommen: Der 58-Jährige saß bei der Vorstellung des Buchs „Wir verstehen die Welt nicht mehr. Deutschlands Entfremdung von seinen Freunden“ des Journalisten Christoph von Marshall auf dem Podium.

Ein Thema für ihn wie auf dem Silbertablett serviert. Gabriel wird dazu Mitte September auch ein eigenes Buch vorstellen: „Zeitenwende in der Weltpolitik“. Deutschland müsse endlich „geostrategische Verantwortung“ übernehmen. „Das Land muss strategisch erwachsen werden“, forderte Gabriel. Mehr Mut, mehr Selbstbewusstsein, mehr Einfluss. Und das zügig.

Tiefe Stacheln

Außerdem müsse sich die Bundesrepublik Deutschland von ihrem „moralischen Rigorismus“ verabschieden, der in einer „albernen“ Debatte gipfele, ob der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei seinem Staatsbesuch Ende September mit militärischen Ehren empfangen werden dürfe. „Na, klar!“, so der Mann aus Goslar.

Allerdings: Gerade mit Blick auf die Türkei hatte er auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzung um inhaftierte Deutsche noch anders argumentiert. Das war vor einem Jahr. Fast acht Jahre war Gabriel SPD-Vorsitzender, er war Wirtschaftsminister, Vizekanzler und Außenminister. Gerade fünf Monate ist das her. Wer so mächtig und anerkannt ist, den trifft doch gewiss eine Mitverantwortung, dass die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde sich offenbar der Illusion hingibt, nichts ändern zu müssen. Oder etwa nicht?

Gabriels Antwort: „In der SPD ist es ohnehin üblich, dass ich an allem schuld bin. Also hier auch.“ Das sei natürlich spaßig gemeint, schob er rasch nach. Wirklich? In Wahrheit dürften die alten Stacheln weiterhin tief sitzen, und Gabriels Umtriebigkeit könnte ein Zeichen dafür sein, dass er noch lange nicht abgeschlossen hat mit seinem erzwungenen Karriereende in der Regierung.

„Respektlos“ sei der Umgang in der SPD miteinander geworden, hatte er sich beklagt, nachdem ihm von Andrea Nahles und Olaf Scholz der Stuhl vor die Tür gestellt worden war. Für viele in der SPD, die ihrerseits unter seiner sprunghaften und harten Führung gelitten hatten, war die Äußerung freilich der Gipfel der Unverschämtheit.

Mit einigen der alten SPD-Weggefährten hat sich Gabriel seitdem überworfen. Aber nicht mit allen. So sollen er und Martin Schulz, über den er nach der verlorenen Bundestagswahl übel redete, dem Vernehmen nach wieder miteinander im Reinen sein. Und Frank-Walter Steinmeier, dem Gabriel ins Amt des Bundespräsidenten verhalf, wird voraussichtlich die Festrede halten, wenn Gabriel in gut einem Monat die Ehrenbürgerwürde seiner Geburtsstadt Goslar verliehen bekommt.

Sitz im Verwaltungsrat

Dass man noch viel von Gabriel hören und lesen wird, hatte er Ende Juni auf seiner Homepage mitgeteilt. Damals hatte das Bundeskabinett die Erlaubnis erteilt, dass er für Zeitungen schreiben darf. Manch einer in der SPD empfand die Ankündigung als Drohung. Offenbar aus gutem Grund: So empfahl er beispielsweise in einem Text der Partei- und Faktionschefin Nahles öffentlich eine härtere Gangart in der Flüchtlingspolitik. Das sorgte für jede Menge Unmut bei den Genossen.

Im Jahr 2019 wird Gabriel in den Verwaltungsrat des deutsch-französischen Schienenfahrzeugherstellers Siemens-Alstom gehen. Wer ihn kennt, ahnt: Er wird sich weiter einmischen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018