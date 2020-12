„Der Anfang vom Ende der Pandemie“

Margaret Keenan ist im Krankenhaus Coventry geimpft worden. © dpa

London.Sie ist schon auf dem Weg hinaus, da stellen sich Ärzte und Pfleger zum Spalier auf und klatschen, während Margaret Keenan im Rollstuhl durch den Krankenhausflur geschoben wird. Kurz zuvor, um 6.31 Uhr Ortszeit, hat die 90-Jährige aus Nordirland den Impfstoff des deutschen Unternehmens Biontech und dessen US-amerikanischen Partners Pfizer verabreicht bekommen – als erste Person der Welt außerhalb einer klinischen Studie. Gestern begann das Vereinigte Königreich in rund 70 Krankenhäusern mit flächendeckenden Impfungen, nachdem das Vakzin in der Vorwoche auf der Insel zugelassen worden war.

Keenan zeigte sich gerührt von der Aufmerksamkeit und meinte, sie fühle sich „so privilegiert“, die erste zu sein. Sie ziert am Dienstag durch den kurzen Pikser in ihren linken Arm nicht nur alle Titelseiten – sie ging als Gesicht des Kampfs gegen das Coronavirus auch in die Geschichte ein.

Ansteckender Enthusiasmus

Nächste Woche wird die vierfache Großmutter 91 Jahre alt, die Impfung sei „das beste verfrühte Geburtstagsgeschenk“, das sie sich hätte wünschen können. Keenan freue sich darauf, Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen, nachdem sie die Monate seit März zumeist allein verbracht hat. Gleichzeitig rief sie ihre Landsleute dazu auf, sich impfen zu lassen. „Wenn ich es mit 90 kann, können Sie es auch.“

Kommentatoren auf allen Kanälen wurden vom Enthusiasmus des Klinikpersonals und der Seniorin angesteckt. Dieser Moment könnte „den Anfang vom Ende dieser Pandemie“ markieren, so die Hoffnung. Der britische Premierminister Boris Johnson nannte den Start des Massenimpfprogramms einen „riesigen Schritt vorwärts“. Er sei „sehr stolz auf die Wissenschaftler, die den Impfstoff entwickelt haben, auf die Bürger, die an den Versuchen teilgenommen haben, und auf den (nationalen Gesundheitsdienst) NHS, der unermüdlich die Auslieferung vorbereitet hat“, so der konservative Regierungschef. Er warnte die Öffentlichkeit jedoch davor, nachlässig zu werden, und forderte die Menschen auf, sich weiter an die Regeln zur Eindämmung des Virus zu halten.

Großbritannien erwartet bis zum Jahresende rund vier Millionen Dosen mit dem Biontech/Pfizer-Impfstoff. Damit könnten zwei Millionen Menschen geimpft werden, da je Person zwei Dosen für den vollen Schutz notwendig sind. Priorität haben Menschen über 80 Jahre sowie das Gesundheits- und Pflegepersonal. Insgesamt wurden 40 Millionen Dosen bestellt. Die Regierung unter Johnson steht unter Druck, das Königreich ist mit fast 62 000 Toten das in Europa am schwersten von der Pandemie betroffene Land.

