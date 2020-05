Der Aufstieg des „Problembären“

Mannheim.So schnell kann es gehen. In jener Zeit, als der Name Corona den Leuten nur als eine mexikanische Biersorte geläufig war, saß in der Bundesregierung ein Wirtschaftsminister, der als spezieller „Problembär“ galt: Peter Altmaier von der CDU. Ein im Prinzip sympathischer und geselliger Mann, dem allerdings – so auch die Einschätzung von Parteifreunden – nur wenig Kompetenz im Amt attestiert wurde. Besonders misslich für einen CDU-Politiker, denn dieser Partei wird ja in Person Ludwig Erhards praktisch die Urheberschaft für das Wirtschaftswunder zugeschrieben.

Allerdings ist in diesem Metier nur wenig in Stein gemeißelt. Und die Corona-Pandemie hat alles verändert. Anfangs kam Altmaier auch da noch ein wenig naiv daher. „Wir werden alles tun, dass kein Arbeitsplatz verloren geht“, sagte er – und die Ökonomen schüttelten die Köpfe. Doch seine Lernkurve stieg beachtlich, und inzwischen wirkt er wie ein „richtiger“ Wirtschaftsminister und erzielt damit auch Wirkung.

Auch Hubertus Heil neu dabei

Im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat es Altmaier auf der Rangliste der zehn beliebtesten Politiker auf den vierten Rang geschafft und kommt auf einen guten Wert von plus 2,1 auf der Skala von plus bis minus fünf. „Das ist natürlich ein sehr guter Einstieg für Altmaier“ sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe. Zum Vergleich: Zuletzt tauchte er noch als Chef des Kanzleramts in der Rangliste Ende 2015 und Januar 2016 auf, die Werte waren aber damals mit plus 0,6 und plus 0,3 eher mau.

Dass Altmaier jetzt zu den zehn wichtigsten Politikern in Deutschland gehört, liegt aber auch daran, dass der Fachminister automatisch in den Fokus rückt, wenn die Wirtschaft als Thema bedeutender ist. Und das ist gegenwärtig zweifelsohne der Fall. Mit ein Grund, warum es auch Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) als Neuzugang in die Rangliste geschafft hat und nun gleichauf mit Altmaier liegt. Seine Themen Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung in der Corona-Krise spielen in der Politik eine immer größere Rolle, je länger die Konjunktur braucht, bis sie wieder anspringt.

In der Krise, so lautet das Narrativ, schlägt die Stunde der Exekutive. Obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise beim Lockdown den Bundesländern immer stärker den Vortritt lassen muss, spielt sie, so Andrea Wolf von der Forschungsgruppe, im Vergleich mit dem übrigen Politiker-Personal in einer anderen Liga. „Sie liegt jetzt wieder im Bereich ihrer fantastischen Werte vor der Flüchtlingskrise 2015“, analysiert Wolf.

Schon mit einem gewissen Abstand folgt Merkel jetzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der im Konzert der Länderfürsten die Töne nach Ansicht der Wähler immer besser trifft – im Gegensatz zu NRW–Ministerpräsident Armin Laschet, der CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat werden will, aber mit seinen Dissonanzen selbst bei den eigenen Anhängern gelegentliches Ohrensausen auslöst.

Gleichwohl gilt in der Corona-Krise offensichtlich der alte Spruch des SPD-Politikers Franz Müntefering: „Opposition ist Mist“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020