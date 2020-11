Der Bürgermeister hat keine Erklärung

Hildburghausen.Der Donnerstag ist Markttag in Hildburghausen. Theoretisch. Doch praktisch ist auf dem Platz vor dem mittelalterlichen Rathaus fast niemand zu sehen. Ein paar Stände sind aufgebaut, Obst, Kleidung, das Übliche also. Aber dazwischen verlieren sich nur drei, vier Menschen, die mit einigem guten Willen als potenzielle Kunden betrachtet werden könnten.

Zu allem Überfluss ist es eiskalt. Grauer, dichter Nebel hängt über den Häusern. Von der Herbstsonne, die anderswo im Land scheint, ist in Hildburghausen nichts zu sehen. Aber irgendwie passt das zu der Lage in der Stadt im Südwesten Thüringens. Hildburghausen ist nicht nur das Gebiet Deutschlands mit den meisten Neuinfektionen pro Einwohner und den strengsten Einschränkungen.

Hildburghausen ist auch der Ort, an dem sich bis zu 500 Menschen versammelt hatten – ohne Maske –, um gegen den Lockdown zu protestieren. Was ist da nur los im kleinen, hübsch sanierten Hildburghausen mit seinen knapp 12 000 Einwohnern, das von dem ebenso übersichtlichen Landkreis mit weiteren gut 50 000 Menschen umgeben ist? Die Corona-Inzidenz, also die Zahl der positiven Tests, lag hier am Donnerstag bei 602. Tendenz: stark steigend.

Keiner weiß warum. Sind es die Pendler nach Bayern? Oder ist es, wie selbst einige Einheimische vermuten, eine allgemeine Unlust, sich an die Regeln zu halten. Seltsam ist nur, dass in der direkten Nachbarschaft, in Suhl und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen, die Werte nur bei 65,2 und 131,3 liegen.

Bereitschaftspolizei vor Ort

Seit Mittwoch gilt in Hildburghausen eine Art Ausgangsverbot. Die Menschen dürfen nur mit „triftigem Grund“ Haus oder Grundstück verlassen, zum Arbeiten etwa, zum Einkaufen oder um zum Arzt zu gehen. Schulen und Kindergärten sind geschlossen, sogar die Spielplätze wurden abgesperrt. Dagegen gingen am Mittwochabend die Menschen auf die Straße, unangemeldet, als „Spaziergang“. Und sie beschimpften Polizisten und Angestellte des Ordnungsamtes.

Tilo Kummer, lange Linke-Abgeordneter im Landtag, ist seit März Bürgermeister von Hildburghausen. Er steht vor dem Landratsamt, einem Komplex am Rand der Stadt. Vor dem Eingang, der nur für Mitarbeiter und angemeldete Gäste geöffnet wird, stehen Grabkerzen und Teelichter, die wohl Demonstranten dort abgestellt haben. „Ich verstehe das nicht“, sagt Kummer, während die Brille über der Maske beschlägt. Er sei „immer noch fassungslos“.

Im Netz wird schon für die nächste Demonstration am Mittwoch mobilisiert, eine offizielle Anmeldung gibt es nicht. Die Polizei hat vorsorglich schon mal einen Bereitschaftszug mit 20 Beamten nach Hildburghausen geschickt, der dort bis auf Weiteres „24 Stunden am Tag“ Wache schieben soll. Ab Dienstag sollen die 9000 Kinder und Jugendlichen im Landkreis getestet werden, freiwillig natürlich. Aber je mehr mitmachen, sagt Kummer, desto früher könnten Schulen und Kindergärten wieder öffnen.

