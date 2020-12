Der „Deal“ und seine Folgen

Brüssel.Die Erleichterung über den Durchbruch bei den Verhandlungen für einen Handelsvertrag kann nicht verdecken, dass sich zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich am 1. Januar viel ändert. Der Überblick.

Werden britische Waren für Europäer jetzt wegen der Zölle teurer?

Großbritannien gehört ab 1. Januar nicht mehr der Zollunion an. Auch der freie Zugang zum Binnenmarkt läuft dann aus. Der Handelsvertrag legt fest, dass es keine Zölle und auch keine Mengenbegrenzungen für Im- oder Exporte gibt. Allerdings wird eine sehr aufwendige Bürokratie mit Formularen, Bescheinigungen und Zertifikaten unter anderem für Lebensmittel nötig. So muss das Vereinigte Königreich beim Export seiner Waren beispielsweise nachweisen, dass diese ,,überwiegend“ aus dem eigenen Land stammen. Als ,,überwiegend“ wurde bei den Verhandlungen ein Richtwert von 45 Prozent genannt. Dies soll verhindern, dass Billigprodukte aus Drittstaaten auf dem Umweg über Großbritannien in die EU gelangen. Besonders reibungslos wollen beide Partner den Handel mit Autos, Medikamenten, Chemikalien und Wein abwickeln.

Welche Änderungen wird es beim Reiseverkehr geben?

Abgesehen davon, dass einige EU-Staaten wegen der Covid-19-Mutation bis 6. Januar keine Verbindungen nach Großbritannien zulassen, haben sich beide Seiten darauf verständigt, dass alles beim Alten bleibt.

Darf man auch weiter einfach auf die Insel als Tourist reisen oder dort arbeiten?

Für Touristen gibt es keine Visumspflicht. Die Europäische Krankenversicherungskarte gilt weiter. Die Mobilfunkunternehmen haben angekündigt, dass es keine Roaming-Zuschläge gibt. Arbeitnehmer, die auf der Insel einen Job übernehmen wollen, brauchen künftig ein Visum. Viel entscheidender dürfte aber sein, dass die Anerkennung von Berufsqualifikationen beendet wird.

Ein wichtiger Streitpunkt waren Standards und Staatsbeihilfen. Wie ist das nun geregelt?

Bei den Staatsbeihilfen hat man sich darauf verständigt, dass keiner seine Unternehmen bevorteilt und den Wettbewerb verfälscht. London hat zugesagt, die Sozial- und Umwelt-standards nicht abzusenken. Hebt eine Seite seine Standards an, muss der andere nicht folgen.

Welche Regelung wurde für die Fisch-Fangquoten gefunden?

Innerhalb der nächsten fünfeinhalb Jahre müssen die Fischer aus der EU ihre Fänge um 25 Prozent reduzieren. Danach werden diese immer wieder neu justiert. Sollte die britische Regierung die Fangquoten einseitig kürzen, darf die Gemeinschaft mit Zöllen antworten.

Wie werden Streitfragen künftig geregelt?

Die EU hat London zugestanden, dass der Europäische Gerichtshof nicht mehr zuständig ist. Es wird stattdessen ein ,,Gemeinsamer Partnerschaftsrat“ gegründet. Dafür hat man verbindliche Streitbeilegungsmechanismen erlassen, um die Rechte von Unternehmen und Verbrauchern zu sichern.

Hat man eine Lösung für den Frieden in Nordirland gefunden?

Ja. London hat eingelenkt. Nordirland erhält einen Sonderstatus und bleibt enger an die EU gebunden als der Rest des Königreiches. Damit sollen Grenzen zum EU-Mitglied Irland unnötig werden.

Gibt es noch ungelöste Probleme?

Ja, vor allem bei den Finanzdienstleistungen. Großbritannien besteht weiter auf einem ungehinderten Zugang zur EU, im Abkommen gibt es dafür noch keine Regelung. Sie soll bis Ende März gefunden werden.

