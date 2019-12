„Der Fall muss aufgeklärt werden“

Herr Wiese, der russische Präsident hat im Fall des ermordeten Georgiers „spiegelgenaue“ Reaktionen angekündigt. Besorgt Sie das?

Dirk Wiese: Es überrascht uns jedenfalls nicht. Wir halten es nach wie vor für geboten, dass Russland verstärkt mitarbeitet, um den Fall aufzuklären. Das ganz besonders vor dem Hintergrund, dass der Generalbundesanwalt ja Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat. Die Entscheidung, aufgrund der fehlenden Kooperation zwei russische Diplomaten auszuweisen, bleibt richtig.

Wie stark sind die deutsch-russischen Beziehungen jetzt zusätzlich belastet?

Wiese: Es gibt eine ganze Reihe von Themen, in denen wir eine sehr unterschiedliche Auffassung und Wahrnehmung haben. Abseits dieses gravierenden Falls, der aufgeklärt werden muss, darf man allerdings auch nicht übersehen: Es gibt vieles, was sich in den deutsch-russischen Beziehungen in den letzten zwölf Monaten verbessert hat. Fortschritte im Normandie-Format, eine Intensivierung und Wiederaufnahme diverser Gesprächsformate oder die Kooperation im Rahmen des deutsch-russischen Themenjahres der Hochschulen und Wissenschaften. Dort, wo wir aber unterschiedlicher Auffassung sind, machen wird das auch klar.

Wie tragfähig sind jetzt die Beschlüsse des Ukraine-Gipfels?

Wiese: Es war ein gutes Signal, dass man sich im Normandie-Format wieder getroffen hat. Dass bis zum Jahresende eine Waffenruhe eintreten soll, ist richtig. Das hilft den betroffenen Menschen. Allerdings war das auch immer die erste Voraussetzung des Minsker Abkommens. Die Schritte, die beschlossen wurden, müssen jetzt auch nachhaltig umgesetzt werden. Damit endlich Frieden in der Region einkehrt. hag (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019