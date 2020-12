Der Frust der deutschen Greta

Berlin.Es ist eine Zahl, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Um 55 Prozent wollen die EU-Staats- und Regierungschefs bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Die Spitzenpolitik zeigt sich zufrieden: „Im Kampf gegen den Klimawandel ist Europa der Anführer“, bewertet Ratspräsident Charles Michel die Einigung vom Freitagmorgen. Luisa Neubauer, das wohl bekannteste deutsche Gesicht der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ (FFF), ist weniger beeindruckt: „Dass man minus 55 Prozent lange für unrealistisch gehalten hat, ändert leider nichts an der Tatsache, dass man in einer eskalierenden Klimakrise ein #Klimaziel beschlossen hat, das nicht mit 1,5˚ vereinbar ist“, twitterte sie. Aber hat „Fridays for Future“ nach Corona noch die Kraft für die große Bewegung?

Nicht mehr als 1,5 Grad Erwärmung: Das ist die zentrale Forderung der Bewegung. Die Zahl stammt aus dem Pariser Klimaabkommen, dessen Verabschiedung heute bereits fünf Jahre her ist. 2015 einigten sich fast 200 Unterzeichnerstaaten darauf, die weltweite Temperaturerhöhung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau möglichst auf 1,5 Grad, in jedem Fall aber auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

Bewegung mit Erfolg aufgebaut

Neubauer hatte damals gerade ihr Geografiestudium in Göttingen begonnen. Was sie in ihren Kursen über die Krise erfuhr, schockierte sie. „Ganz nebenbei wurde in meinen Vorlesungen erklärt, dass man damit rechnet, dass Ende des Jahrhunderts Bangladesch in großen Teilen nicht mehr wirklich bewohnbar sei – und das nimmt man anscheinend so hin“, erinnert sie sich bei einem Treffen wenige Tage vor dem Jubiläum. Doch das geschlossene Abkommen machte ihr Hoffnung: „Es war für mich damals ein Riesengeschenk zu wissen: Okay, anscheinend kümmern die sich und nehmen die Sache in die Hand.“

Doch die nächsten Jahre zeigen, dass von den ambitionierten Zielen des Vertrags in der Realität wenig ankommt. Als Greta Thunberg 2018 in Schweden ihren Schulstreik beginnt, wird Neubauer deshalb – gemeinsam mit anderen – in Deutschland aktiv. Ausgestattet mit Erfahrungen aus NGOs, in denen sie sich als Jugendliche engagiert, und einer erfolgreichen Kampagne gegen Investments in fossile Brennstoffe an der Uni Göttingen baut sie die Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Deutschland mit auf. Mit großem Erfolg: Zu ihrem Höhepunkt bringt die Bewegung in der Bundesrepublik 1,4 Millionen Menschen auf die Straßen, setzt das Thema Klima unverrückbar auf die Tagesordnung der Politik.

Massenstreiks fallen weg

Doch FFF kann auch deshalb so viele junge Menschen mobilisieren, weil die Lage des Weltklimas in denselben Jahren immer schlechter wird. Ein Temperaturrekord jagt den anderen, im globalen Schnitt war 2020 schon 1,2 Grad Celsius wärmer als das vorindustrielle Vergleichsniveau. Und zwischen dem, wozu sich die Weltgemeinschaft 2015 verpflichtet hat, und der Realität klafft eine gigantische Lücke, das zeigte zuletzt ein Bericht der UN-Umweltorganisation Unep. Der Planet ist auf Kurs für mehr als drei Grad Erwärmung. „Super Abkommen – und dann grandios dran vorbeigearbeitet“, sagt Neubauer.

Auch die Delle in den Emissionen durch die Pandemie ändert an diesem Resümee wenig. Für FFF aber bedeutet Corona, dass die wichtigste Aktionsform der Bewegung fällt: Massenstreiks inmitten einer Pandemie sind keine Option für eine Gruppe, die sich an der Wissenschaft orientiert. Die coronakonformen Aktionen, auf die die Bewegung seitdem setzt, erzielen nicht denselben Effekt.

In der Bewegung ist einigen der Frust anzumerken über die Diskrepanz zwischen Reden, in denen der Klimaschutz hochgehalten wird, und politischem Handeln. Manche versuchen es jetzt trotzdem im Parlament: Mehrere Aktivisten haben angekündigt, 2021 für den Bundestag zu kandidieren. Auch Neubauer wurde gefragt, sie hat abgelehnt. Ihr Einfluss liege außerhalb des Parlaments.

