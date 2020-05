Der Glaube an eine Verschwörung

Die Mondlandung wurde inszeniert, mit Kondensstreifen wird die Bevölkerung vergiftet, Bill Gates hat das Coronavirus erfunden: Verschwörungsmythen gibt es für die verschiedensten Bereiche. In der Pandemie erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit. Ein Überblick. Von Madeleine Bierlein und Joana Rettig

Was ist ein Verschwörungsmythos?

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es drei typische Merkmale, die Verschwörungsmythen definieren. Michael Butter, Professor für Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen und Spezialist für Verschwörungstheorien, beschreibt sie in einem Video der Bundeszentrale für politische Bildung so:

Erstens: Nichts geschieht laut den Mythen durch Zufall, alles wurde geplant, Verschwörer ziehen im Hintergrund die Strippen.

Zweitens: Nichts ist so wie es scheint. Nur wenn man unter die Oberfläche blickt, erkennt man die Hintergründe.

Drittens: Alles ist miteinander verbunden. Institutionen und Personen, von denen man es nie gedacht hat, hängen zusammen.

Welche bekannten Verschwörungsmythen gibt es?

Die Liste ist lang. Schon im Mittelalter wurden Juden verdächtigt, Brunnen zu vergiften und so die Pest zu verbreiten. Die Tatsache, dass sie selbst an der Seuche starben, hinderte die Menschen nicht daran, diesem Mythos Glauben zu schenken. Bekannt ist zudem die Überzeugung, dass Kondensstreifen von Flugzeugen, sogenannte Chemtrails, Chemikalien enthalten, die die Menschen vergiften. Oder dass in Wahrheit Reptilien die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Einer der bekanntesten Verschwörungsmythen der vergangenen Jahre ist der von langer Hand geplante große Austausch der europäischen Bevölkerung durch Muslime.

Warum sind Verschwörungs-mythen gerade jetzt erfolgreich?

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung erfreuen sie sich immer dann großer Beliebtheit, „wenn Komplexität nicht leicht nachvollziehbar ist“. Vor allem in Krisenzeiten bei tiefgreifenden Veränderungen lässt sich demnach eine Zunahme beobachten.

Welche Rolle spielt das Internet?

Das Internet hat laut Stephan Winter, Leiter des Instituts für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik der Universität Landau, die Verbreitung von Verschwörungsmythen drastisch vereinfacht: „Über Youtube oder Facebook-Gruppen kann man relativ gezielt ein größeres Publikum mit entsprechenden Videos oder Memes erreichen.“ Ein neuer Kanal seien auch Whatsapp-Gruppen: „Stark verbreitet wurde zuletzt beispielsweise eine Sprachnachricht von ,Elisabeth, der Mutter von Poldi’, die von angeblichen Erkenntnissen zur schädlichen Wirkung von Ibuprofen bei Corona-Infektionen berichtet.“ Problematisch ist die ungefilterte Weiterleitung laut Winter, wenn Nutzer eine geringe Medienkompetenz haben.

Wie arbeiten diejenigen, die Verschwörungsmythen verbreiten?

Nach Angaben von Experte Butter gehen sie immer davon aus, dass derjenige, der von einer Sache – etwa vom Coronavirus – profitiert, auch dafür verantwortlich ist. Das wären beispielsweise die Finanzeliten, die den Menschen das Bargeld wegnehmen wollen. Oder das Ehepaar Gates, das von Impfungen profitiert.

Um die Verschwörungsmythen zu erkennen ist es wichtig, ihre innere Logik zu hinterfragen. Also: Wer sagt was? Was sagt die Person genau? Warum sind nur Bildausschnitte zu sehen? Wieso gibt es verschiedene Darstellungen in den Medien? Widerspricht sich der Verschwörungsmythos selbst? Das kann dabei helfen, ihm auf die Spur zu kommen.

Wer entwickelt Verschwörungsmythen?

Zum einen gibt es Personen, die tatsächlich daran glauben, einer „verborgenen Wahrheit auf die Spur zu kommen“, sagt Butter. Aber auch politische Interessen können hinter der Verbreitung liegen. Ein prominentes Beispiel dafür ist der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der Butter zufolge den Mythos rund um George Soros ins Leben gerufen hat. Demnach plant der jüdische US-Milliardär angeblich eine neue Weltordnung. Und drittens gibt es Butter zufolge die Gruppe derjenigen, die versucht, Geld zu verdienen. Beim kleinsten Anlass streuen deren Vertreter Verschwörungsgerüchte, um Klicks auf Youtube zu generieren – was sich in barer Münze auszahlt. Manche verkaufen auch Vitamine oder Schutzkleidung, die dann vor angeblich vergiftetem Trinkwasser oder Mobilfunkstrahlen schützen soll.

Welche psychologischen Faktoren begünstigen den Glauben an Verschwörungsmythen?

Nach Angaben von Peter Kirsch, Leiter der Abteilung Klinische Psychologie am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, ist das zum einen das Persönlichkeitsmerkmal der Verschwörungsmentalität und zum anderen das Gefühl der sozialen Unsicherheit. „Mit einer Verschwörungsmentalität scheint die Anfälligkeit, an solche Erzählungen zu glauben, sehr stabil zu sein“, erklärt Kirsch. Man glaube daher sogar an sich selbst widersprechende Mythen. Diesem Persönlichkeitsmerkmal liegt ein grundlegendes Misstrauen gegen Machtstrukturen und Institutionen zugrunde. Auch eine autoritäre Erziehung in der Kindheit wird laut Bundeszentrale für politische Bildung für eine solche Mentalität verantwortlich gemacht.

Das Gefühl der Ausgrenzung und sozialer Unsicherheit ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. „Menschen, die einen Kontroll- und Machtverlust verspüren, suchen nach Theorien, die ihnen diese Kontrolle wieder zurückgeben“, sagt Kirsch. Meistens würden sich Ängste dadurch aber vergrößern, erklärt die Mainzer Sozialpsychologin Pia Lamberty in einem Podcast der Bundeszentrale für Politische Bildung.

Verschwörungsmythen sind häufig bei Menschen verbreitet, die extreme politische Positionen vertreten. „Frauenhasser und Rechtsextreme sind Beispiele dafür.“ Man gehe eine enge Verbindung mit einer Gruppe der Ausgeschlossenen ein, erklärt Kirsch. Auch Antisemitismus ist in den Mythen weit verbreitet. Lamberty sagt zudem, dass das Verbreiten von Verschwörungserzählungen impliziert, dass man als einziger verstanden habe, wie die Welt funktioniert. Das steigere das Selbstwertgefühl.

Was bringen Fakten?

Mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder der Komplexität verschiedner Zusammenhänge lassen sich Anhänger von Verschwörungsmythen kaum erreichen. Den Grund sieht Psychologieprofessor Kirsch in sozialen Bindungen. „In einer Gruppe von Menschen, die als Einzige die Wahrheit erkennen, fühle ich mich wohl“, sagt er. Das bringe soziale Anerkennung, Verbundenheit, Identifikation. „Kommt dann jemand von außen mit Fakten, wird meine Gruppe und damit meine Identität massiv bedroht.“ Es folgt ein Abwehrmechanismus. Die Konsequenz: Fakten werden als Lügen klassifiziert, Menschen, die sie verbreiten, gelten innerhalb der Gruppe als Lügner oder Teil des verhassten Systems.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020