Der große Kampf um die Post

Washington.Die Hundstage des Sommers liefern einen Vorgeschmack auf das, was am 3. November in größerem Stil passieren könnte. Vor dem Haus des neuen Chefs der Post, Louis DeJoy, im vornehmen Washingtoner Stadtteil Kalorama, zogen Demonstranten mit Töpfen, Pfannen und Trillerpfeifen auf, um Alarm gegen die Sabotage einer beliebten Institution zu schlagen.

An diesem Dienstag wollen besorgte Wähler überall in den USA mit Besuchen örtlicher Postämter, ihre Sorge über eine absichtliche Verlangsamung des Postwegs zum Ausdruck bringen. Die Generalstaatsanwälte mehrerer Bundesstaaten prüfen, rechtliche Schritte zu ergreifen, um eine Behinderung der Briefwahlen zu verhindern.

Die demokratischen Mitglieder des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, Ted W. Lieu und Hakeem Jeffries verlangen von der Bundespolizei FBI strafrechtliche Ermittlungen gegen den an der Spitze der Post eingesetzten Großspender Donald Trumps. „Es gibt überwältigende Beweise, dass General-Postmeister DeJoy und der Aufsichtsrat die Beförderung von Post behindert haben“, heißt es in einem Schreiben an FBI-Chef Christopher Wray. Es seien bereits 19 Sortiermaschinen abgebaut worden und weitere 671 stünden auf der Liste, in den kommenden Wochen zu verschwinden. „Sie haben vermutlich ein Verbrechen begangen.“

Nancy Pelosi, Sprecherin der Kongresskammer, will DeJoy dazu Anfang kommender Woche persönlich bei einer vorgezogenen Anhörung auf dem Kapitolshügel befragen lassen. In einem beispiellosen Schritt rief die Führerin der Demokraten dafür die Abgeordneten zum Ende dieser Woche aus der Sommerpause zurück. Diese könnten in einer seltenen Wochenendsitzung zwischen den Parteitagen darüber hinaus ein Gesetz beschließen, das der finanziell angeschlagenen Post mit einer Milliarden-Spritze helfen soll, die erwartete Flut an Briefwahl-Stimmen zu bewältigen.

Wegen der Pandemie könnt die die Teilnahme an den Briefwahlen laut aktuellen Umfragen im Vergleich zu 2016 um bis bis zu 49 Prozent mehr als verdoppeln. Trump hat vergangene Woche eingestanden, dass er daran kein Interesse hat. Er behauptet ohne jede faktische Grundlage, Briefwahlen seien besonders anfällig für Wahlmanipulationen. Tatsächlich ist das Gegenteil richtig. Im Bundesstaat Oregon beispielsweise, der nur per Briefwahl abstimmt, fand der „Brennan Center for Justice“ unter den seit dem Jahr 2000 mehr als 100 Millionen abgegebenen Stimmen nicht mehr als ein knappes Dutzend an Betrugsfällen.

Trump empfahl seiner Partei bereits im April, gegen eine Ausweitung der Stimmabgabe per Briefwahl vorzugehen. Wenn alle Amerikaner so wählten, warnte er, könne es sein, dass „in diesem Land nie wieder ein Republikaner gewählt wird“. Vergangene Woche erklärte, warum er der Post eine Finanzspritze verweigern will. „Wenn sie das Geld nicht bekommen, kann es keine bundesweite Briefwahl geben.“

