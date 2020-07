Der Innenminister in der Verantwortung

Berlin.In der Affäre um rechtsextreme Drohmails wächst der Druck auf den hessischen Innenminister Peter Beuth (CDU). Der Rücktritt des hessischen Polizeipräsidenten Udo Münch löse das eigentliche Problem nicht, sagte der innenpolitische Sprecher der Linken-Fraktion im hessischen Landtag, Hermann Schaus, am Mittwoch im Deutschlandfunk. Dabei gehe es darum, dass die Ermittlungen nicht konsequent genug geführt worden seien, sondern letztlich müsse Beuth die Verantwortung übernehmen.

Gehäufte Verdachtsfälle

Münch hatte am Dienstag seinen Rücktritt erklärt. Mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Todesdrohungen gingen unter anderem an die Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Anne Helm und Martina Renner. Auch die Abgeordnete Helin Evrin Sommer erhielt eine E-Mail, wie die Linksfraktion im Bundestag am Dienstagabend mitteilte.

Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz erhielt bereits seit 2018 Drohungen, auch eine Berliner Kabarettistin wird bedroht. Das vorherige Abrufen persönlicher Daten der Betroffenen aus Polizeicomputern in Frankfurt und Wiesbaden nährt den Verdacht eines rechten Netzwerks in den Reihen der hessischen Ordnungshüter. Beuth hatte in der vergangenen Woche einen Sonderermittler zu den Drohmails und ihren Hintergründen eingesetzt.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte ein entschlossenes Vorgehen gegen Rechtsextremismus bei der Polizei. „In den letzten Monaten häufen sich die Hinweise auf rechtsextreme und gewaltbereite Täter und Netzwerke in den Reihen der Sicherheitsbehörden“, sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). „Für die Politik muss das ein Alarmzeichen sein, jetzt endlich konsequent zu handeln.“

Die Häufung von Verdachtsfällen bei der hessischen Polizei müsse auch den politisch Verantwortlichen deutlich machen, „dass es sich hier nicht um bedauerliche Einzelfälle handelt“, sagte die SPD-Chefin. Die Empfängerinnen der rechten Drohmails hätten zudem eine lückenlose Aufklärung der Hintergründe verdient.

Kampf gegen rechtes Weltbild

Die Vorsitzenden der Linken-Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, erklärten am Mittwoch: Die extreme Rechte fühle sich ermuntert, Personen, die ihr Feindbild darstellten, offen zu bedrohen. Gewaltandrohung gegen Frauen seien besonders widerwärtig. „Das passt in das rechte Weltbild.“

Dieses Weltbild gelte es Ali und Bartsch zufolge entschieden zu bekämpfen, die Feststellung von Tatsachen und das Beklagen der Zustände reichten nicht. epd

