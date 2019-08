Der Kohleausstieg – und die Folgen für die Region

Vor einem Jahr hat Greta Thunberg ihren Streik für mehr Klimaschutz begonnen. Weltweit haben sich junge Menschen der „Fridays for Future“-Initiatorin angeschlossen. Eine ihrer Forderungen: ein schnelles Abschalten der deutschen Kohlekraftwerke. Doch so einfach ist das nicht. Ein Überblick. Von Martin Geiger

Was ist die Kohlekommission und was hat sie beschlossen?

Die Kohlekommission ist ein von der Bundesregierung einberufenes Gremium, das neben Politikern aus wichtigen Interessenvertretern wie dem Bundesverband der Deutschen Industrie oder Greenpeace bestand. Sie sollten eine Empfehlung erarbeiten, wie Deutschland aus der Kohlekraft aussteigen und seine Klimaziele erreichen kann. Ende Januar hat die Kommission ihren Kompromiss präsentiert. Demnach sollen die Kohlekraftwerke in mehreren Phasen abgeschaltet werden. Bis 2022 soll ihre Gesamtleistung im Vergleich zu 2018 um ein Viertel sinken. 2030 soll sie bei weniger als der Hälfte liegen. Spätestens 2038 soll die letzte Anlage vom Netz gehen – eventuell sogar bereits 2035, das wird aber erst 2032 entschieden. Diese Empfehlungen sind jedoch erst verbindlich, wenn der Bundestag sie per Gesetz verabschiedet hat – was Ende des Jahres geschehen soll.

Was bedeutet das für den CO2-Ausstoß?

Das haben Experten der Denkfabrik Agora Energiewende ausgerechnet: Demnach verringert sich der Ausstoß des klimaschädlichen Gases der Kohlekraftwerke, wenn man die Kommissions-Empfehlungen umsetzt, von jährlich 235 Millionen Tonnen (2018) bis 2023 um ein Viertel. 2030 beträgt er noch ein Drittel. Allerdings müssen im Gegenzug einige neue – vermutlich mit Gas betriebene – Kraftwerke gebaut werden: die wiederum CO2 ausstoßen, wenn auch deutlich weniger. Im Vergleich etwa zum neuen Block 9 des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) spart eine Gas- und Dampf-Anlage Fachleuten zufolge mehr als die Hälfte des Treibhausgases ein.

Lohnt sich der ganze Aufwand für diese Einsparung überhaupt?

Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Fakt ist, dass Deutschland für rund zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Und dass die Braunkohlekraftwerke am gesamten deutschen Ausstoß einen Anteil von rund 20 Prozent haben, die Steinkohlekraftwerke von rund zehn Prozent.

Kann man die Kohlekraftwerke nicht früher abschalten?

Doch. Allerdings streiten sogar Experten darüber – weil das Thema so komplex ist und viele Fragen noch ungeklärt sind – wann der frühest mögliche Zeitpunkt wäre: wenn man die Stromversorgung des Landes nicht gefährden will, das in drei Jahren zudem aus der Atomenergie aussteigt. Auf eines können sich die allermeisten Experten jedoch einigen: Vor 2030 ist der Ausstieg unmöglich. Etwa weil zunächst Stromtrassen vom windreichen Norden in den industrialisierten Süden verlegt werden müssen und der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schneller voranschreiten kann. Vor allem bei der Windkraft befürchten Fachleute Verzögerungen, weil die Widerstände groß und die Genehmigungsverfahren kompliziert sind.

Was kostet das alles Deutschland eigentlich?

Mindestens 40 Milliarden Euro: So viel stellt der Bund den betroffenen Regionen als Unterstützung zur Verfügung. Die Entschädigungszahlungen, die die Kraftwerksbesitzer für das Stilllegen ihrer Anlagen bekommen sollen, sind darin noch nicht enthalten. Wie hoch sie sind, weiß man erst, wenn Bundesregierung und Betreiber sich geeinigt haben. Sie dürften jedoch umso höher ausfallen, je früher die Kraftwerke vom Netz gehen müssen.

Was bedeutet das für das Grosskraftwerk Mannheim (GKM)?

Das ist noch nicht klar. Nach Angaben des Vorstands kann man das erst sagen, wenn der Ausstieg gesetzlich geregelt ist – und damit etwa Förderungen für andere Technologien feststehen. Man sollte das GKM auch nicht als Einheit betrachten: Es besteht aus einzelnen Blöcken mit unterschiedlichen Voraussetzungen (s. Grafik). So endet etwa die theoretische Laufzeit von Block 7 in vier Jahren, während Block 9 viel länger laufen könnte. Eine Besonderheit gilt es beim größten deutschen Steinkohlekraftwerk zudem zu beachten: Es produziert nicht nur Strom für 2,5 Millionen Menschen, sondern auch Fernwärme für 120 000 Haushalte. Und Letztere dürfte deutlich schwerer zu ersetzen sein.

Warum ist Wärme eine größere Herausforderung als Strom?

Strom lässt sich auch über große Distanzen hinweg vergleichsweise gut transportieren. Der Fernwärme sind dagegen physikalische Grenzen gesetzt. Darum untersucht der Netzbetreiber, die MVV Energie, Unternehmensangaben nach bereits mehrere innovative Möglichkeiten, wie Fernwärme künftig zunehmend regenerativ erzeugt werden kann.

Kann man nicht wenigstens einen GKM-Block abschalten?

Schwer zu sagen. Nach Einschätzung des Vorstands sind zurzeit alle Blöcke systemrelevant, weil ohne sie die Stabilität des Stromnetzes gefährdet sei. Sollte das GKM einen Block abschalten wollen, muss es das bei den Behörden anmelden, die dann – aber auch erst dann – diese Frage untersuchen. Gilt der Block als systemrelevant, muss das GKM die Betriebsbereitschaft sicherstellen – bekommt aber die Kosten erstattet.

Was passiert, wenn der Block nicht systemrelevant ist?

Dann kann er abgeschaltet werden. Der Bund will dafür Entschädigungen zahlen – was für das zurzeit defizitär arbeitende GKM interessant sein könnte. Bei der Steinkohle soll das zunächst in Form von Auktionen geschehen. Dem Vorstand zufolge ist es denkbar, dass das GKM daran teilnimmt. Dabei können die Besitzer vorschlagen, zu welchem Preis sie bereit wären, den Betrieb einzustellen. Wer das günstigste Angebot abgibt, erhält den Zuschlag.

Wie lange wird in Mannheim also noch Kohle verbrannt?

Sicher sagen kann das zurzeit niemand. Weil noch nicht feststeht, wie es nach den Auktionen weitergeht. Theoretisch könnte die Bundesregierung Fachleuten zufolge irgendwann den Betrieb der Kohlekraftwerke verbieten. Als wahrscheinlicher gilt jedoch, dass sie sich mit den Besitzern auf Entschädigungen verständigt. Ebenso gilt als wahrscheinlich, dass der GKM-Block 9, weil er einer der modernsten ist, als einer der Letzten vom Netz geht.

Und wie geht es nach 2038 im GKM weiter?

Diese Frage müssen die Besitzer – RWE (40 Prozent), EnBW (32) und MVV (28) – beantworten. Theoretisch denkbar sind etwa der Umbau eines oder mehrerer Blöcke zu einem Gaskraftwerk, der Einsatz von Wärmepumpen und die Nutzung von Solar- oder Geothermie. Eines ist indes schon klar: Die Mitarbeiterzahl wird sich deutlich reduzieren.

