Herr Hardt, in Venezuela herrscht Chaos. Was sollte die Bundesregierung jetzt tun?

Jürgen Hardt: Die Bundesregierung muss sich klar auf die Seite von Juan Guaidó und des venezolanischen Parlamentes stellen. Ich finde es auch wichtig, dass die Europäische Union in der Frage mit einer Stimme spricht. Bei Teilen der deutschen und der europäischen Linken gibt es ja immer noch eine sozialromantische Vorstellung von der Amtsführung Maduros. Ich hoffe, dass damit jetzt Schluss ist. Denn der Mann ist ein Diktator und das Gespenst eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts hoffentlich beerdigt.

Aber reicht Rückendeckung für Guaidó aus?

Hardt: Das wäre schon einmal ein klares Signal. Aber wir sollten auch die inneramerikanischen Bemühungen unterstützen, speziell die der Nachbarländer Venezuelas. Ich denke da zum Beispiel an Hilfen für Kolumbien. Es hat inzwischen weit über eine Million Flüchtlinge aufgenommen und Probleme mit der Versorgung.

Russland warnt die USA vor einer militärischen Intervention. Sehen Sie diese Möglichkeit?

Hardt: Eine Eskalation des Konfliktes muss vermieden werden. Insofern wäre eine Intervention der USA der falsche Weg. Ich appelliere aber auch an das venezolanische Militär, keine Gewalt einzusetzen und sich nicht gegen das Parlament und das eigene Volk zu stellen. Es muss den friedlichen politischen Prozess jetzt unterstützen. Denn es wird einen radikalen Schnitt und eine Kursänderung in Venezuela geben müssen.

