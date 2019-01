Der nächste Weltjugendtag kommt nach Lissabon

Panama-Stadt.Zum Abschluss des diesjährigen Weltjugendtags in Panama-Stadt rief Papst Franziskus gestern dazu auf, Jugendliche und ihre Ziele ernst zu nehmen. Er ermunterte die jungen Menschen, sich für ihre Zukunft einzusetzen und eigene Träume zu verfolgen. Der nächste Weltjugendtag der katholischen Kirche wird im Jahr 2022 in Portugals Hauptstadt Lissabon stattfinden. Das gab der Vatikan kurz nach dem Abschlussgottesdienst des diesjährigen Katholikentreffens in Panama-Stadt bekannt. Der europäische Kontinent war bereits häufiger Schauplatz der Treffen mit jeweils mehreren Tausenden Jugendlichen, zuletzt im polnischen Krakau (2013), in Madrid (2011) und in Köln (2005). Die rheinländische Metropole war bisher die einzige deutsche Gastgeberstadt des Weltjugendtags überhaupt. dpa (BILD: dpa)

