Der Papst bittet um Vergebung

Dublin.Es war das schwierigste Treffen. Papst Franziskus setzte sich am Samstagabend 90 Minuten lang mit acht Iren zusammen, alle Opfer des sexuellen Missbrauchs durch die katholische Kirche. Paul Jude Redmond erzählte dem Pontifex, wie seine 20-jährige Mutter in ein Heim gesteckt wurde, weil es als Sünde galt, unverheiratet schwanger zu werden. Wie der Ire nach der Geburt im Jahr 1964 zur Adoption freigegeben, die Geburtsurkunde gefälscht wurde und er erst spät von seiner biologischen Mutter erfahren hatte.

Die heute 71-jährige Marie Collins berichtete dem Oberhaupt der katholischen Kirche dagegen nicht nur von ihrer Kindheit im Erzbistum Dublin, wo sie in den 60er Jahren wiederholt von einem Geistlichen sexuell missbraucht wurde, während sie im Krankenhaus lag. Sondern auch von ihrer Frustration über die mangelnde Kooperation der vatikanischen Behörden zur Aufarbeitung der systematischen Vertuschung der Straftaten in der Kirche. Die Irin, die 2017 aus Protest aus der Päpstlichen Kinderschutzkommission ausgetreten war, fordert konkrete Schritte, neue Standards, einen glaubhaften Wandel. ,,Jeder faule Apfel sollte entfernt werden.“

Anlass für den zweitägigen Besuch des Papstes war das Weltfamilientreffen, das gestern Nachmittag mit einer Abschlussmesse mit hunderttausenden Gläubigen unter freiem Himmel zu Ende ging. Doch die Skandale des tausendfachen Missbrauchs reisten mit Franziskus auf die grüne Insel, begleiteten ihn das gesamte Wochenende.

Die Zweifel bleiben

Der Papst bescheinigte der Kirche denn auch ,,Versagen“ im Umgang mit den Vorfällen. Sie seien eine ,,offene Wunde“, sagte er, während er am Sonntagmorgen am Marienwallfahrtsort Knock im Westen des Landes vor rund 45 000 Zuhörern sprach. Franziskus bat „um Vergebung für diese Sünden, für den Skandal und den von so vielen Menschen in der Familie des Herrn empfundenen Verrat“. Die kirchlichen Autoritäten hätten es versäumt, ,,mit diesen abscheulichen Verbrechen angemessen umzugehen“.

Auch wenn etliche Gläubige die Straßen säumten, um Franziskus begeistert willkommen zu heißen: Schmerz und Enttäuschung sitzen tief bei vielen Menschen in Irland, das einst als das ,,katholischste Land der Erde“ galt. Und wie Marie Collins sind nur wenige überzeugt, dass die Kirche es mit Reue und Aufklärung wirklich ernst meint. Zu viele Skandale hat die katholische Kirche jahrzehntelang vertuscht.

