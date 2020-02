Der plötzliche Abgang des Erzbischofs

Gilt als enger Vertrauter von Papst Benedikt (l.) Georg Gänswein. © dpa

Rom.Er diente gleichzeitig Benedikt XVI. und Papst Franziskus, aber spielte auch sein eigenes Spiel. Zum Schluss rieb sich der 63-jährige Erzbischof zwischen den Fronten auf. Es war ein Montag, als Georg Gänswein zuletzt bei einem offiziellen Termin im Vatikan gesehen wurde. Eine Delegation des Simon-Wiesenthal-Zentrums war am Vormittag des 20. Januar bei Papst Franziskus zur Audienz. Die Vertreter der Menschenrechtsorganisation begegneten dem Papst im Konsistorien-Saal des Vatikans. Im selben Raum hatte Benedikt XVI. im Februar 2013 den versammelten Kardinälen auf Latein seinen Rücktritt angekündigt. Wenn man so will, dann beginnt und endet die Geschichte des Mannes, der zwei Päpsten diente, in ein und demselben Raum.

Die schweren Vorhänge in der dritten Loggia des Apostolischen Palastes lassen nicht besonders viel Licht in den Saal. Aber der Hof-Fotograf des Papstes hat den vorerst letzten Auftritt des Präfekten des Päpstlichen Hauses und Erzbischofs aus dem Schwarzwald auf zahlreichen Bildern festgehalten. Man kann sie im vatikanischen Fotoarchiv studieren. Während die Gäste Franziskus die Hände schütteln, steht Gänswein in schwarzer Soutane lächelnd im Abseits. Geschäftsmäßig, professionell, undurchschaubar wie immer. Neben ihm Kardinal Kurt Koch, der Ökumene-Minister.

Im Dienste Seiner Heiligkeit

Zwei Tage später, bei der Generalaudienz in der Aula Paul VI. im Westflügel des Vatikans, ist keine Spur mehr von ihm. Der Italiener Leonardo Sapienza, Gänsweins Stellvertreter als Präfekt des Päpstlichen Hauses, hat seine Rolle übernommen. Sapienza wird von nun an die Dienste des Protokollchefs für Franziskus ausfüllen. Der Präfekt ist für die offiziellen Amtstermine des Papstes zuständig. Gänswein war der heimliche Herrscher im Apostolischen Palast, hier diente er Benedikt XVI. seit dessen Wahl zum Papst im Frühjahr 2005. Seit 2013 organisierte er den offiziellen Terminplan von Franziskus.

Gänswein war die personifizierte Kontinuität im Vatikan. Er pendelte zwischen den Päpsten, kannte jeden Winkel, jeden Mitarbeiter, jeden Geheimgang im Palazzo. Wenn man hier unterwegs war, konnte es sein, dass plötzlich ein grauhaariger Prälat mit dem Iphone in der Hand in größter Eile und Diskretion aus einer der Tapetenwände trat, um die nächste Mission im Dienste Seiner Heiligkeit zu erfüllen: Georg Gänswein. An ihm führte kein Weg vorbei, wenn man auf Tuchfühlung mit dem Oberhaupt von 1,3 Milliarden Katholiken gehen wollte. Als zwei Tage später Mike Pence, der Vize-Präsident der Vereinigten Staaten, im Vatikan vorstellig wurde, hatten Vatikan-Kenner keinen Zweifel mehr. Gänswein, der seit seiner Ernennung zum Präfekten im Dezember 2012 mit strahlendem Lächeln jeden Staatsgast im Damasus-Hof des Vatikans beim Aussteigen aus der Limousine im Namen des Papstes begrüßte, war endgültig von der Bildfläche verschwunden. Sapienza hieß Pence willkommen.

Vertrauter von Benedikt

Zehn Tage später wird durch einen Zeitungsbericht bestätigt, was die Spatzen in Rom bereits von den Dächern pfiffen. Papst Franziskus hat die Geduld mit Gänswein verloren und ihn beurlaubt. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Veröffentlichung des Buches „Aus der Tiefe unserer Herzen“, ein flammendes Plädoyer zur Beibehaltung des Priesterzölibats. Verfasst hatten sie der ultrakonservative Präfekt der Gottesdienstkongregation, Robert Kardinal Sarah und Benedikt XVI. Ja, Joseph Ratzinger hatte sich trotz seines Gelöbnisses, nach dem Rücktritt 2013 „für die Welt verborgen“ zu leben, zu der derzeit heikelsten Frage des Katholizismus geäußert. In einer Phase, in der vom Amtsinhaber Franziskus nach der Amazonien-Synode im Oktober ein Machtwort zu derselben Thematik erwartet wurde. Von einem Versuch der Einflussnahme zu sprechen, ist da noch milde formuliert.

Der Ärger des amtierenden Papstes richtete sich nicht auf den 92-jährigen Benedikt, der kaum noch laufen und sprechen, aber immer noch fließend formulieren kann. Nein, Franziskus machte dessen Alter Ego verantwortlich. Gänswein, Privatsekretär Benedikts XVI., ist der Ansprechpartner für alle, die noch mit dem Papa emeritus zu tun haben wollen. Mit ihm und vier Haushälterinnen lebt Gänswein seit dem traumatischen Auszug aus dem Apostolischen Palast im Vatikan-Kloster Mater Ecclesiae hinter dem Petersdom. Die beiden Männer feiern morgens die Frühmesse zusammen, besprechen die wichtigsten Dinge.

