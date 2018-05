Der „Praktikant“ setzt sich gegen den Amtsinhaber durch

Anzeige

Horn hat in der badischen Universitätsstadt schnell eine Wechselstimmung entfacht, sagt der Freiburger Politikwissenschaftler Ulrich Eith. Er habe es geschafft, den Wählern Lust auf Neues zu machen. Hinzu kamen handwerkliche Fehler Salomons im Wahlkampf, wie Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg sagt: „Er hat die Stimmung in der Stadt zu spät erkannt und hat einen Wahlkampf gemacht, der vielen Menschen als abgehoben und wenig bürgernah erschien.“ Zudem habe er in 16 Jahren als Stadtoberhaupt auf eine konservative Politik gesetzt und betont mit der CDU kooperiert. Dies sei bei vielen Grünen nicht gut angekommen. Vor allem in Grünen-Hochburgen der Stadt habe Salomon deutlich Stimmen verloren. Für die Grünen sei das Ergebnis auch über die Stadt hinaus ein Schlag, sagt Politologe Wehner. „Es war bereits im Wahlkampf zu erkennen, dass die alten Flügelkämpfe wieder aufbrechen.“ Salomon, der dem realpolitischen Flügel der Grünen angehört, sei Parteilinken als nicht wählbar erschienen. Eine gemeinsame grüne Unterstützung für Salomon habe gefehlt. Und dieser habe im Wahlkampf zu stark allein auf seine Person und den Amtsbonus gesetzt.

Salomons Niederlage hatte sich bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen abgezeichnet. Am Sonntag nun ist das Ergebnis für Salomon noch schlechter als zwei Wochen zuvor. Er kommt auf 30,7 Prozent der Stimmen. Horn schafft 44,2 Prozent – bei einer Wahlbeteiligung von 51,7 Prozent. Horn, Europa- und Entwicklungskoordinator bei der Stadt Sindelfingen, ist nach eigenen Angaben jüngster Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt. Der 33-Jährige wird Salomon zum 1. Juli nachfolgen. „Es ist ein überwältigendes Ergebnis“, sagt er. Und mahnt zur Besonnenheit: „Ich werde nicht alle Probleme Freiburgs im Handumdrehen lösen können.“ Der soziale Wohnungsbau werde einer der Schwerpunkte sein. Auch privat hat sich der neue Oberbürgermeister umzustellen. Er muss, wie viele andere auch, eine bezahlbare Wohnung in der von hohen Mieten und Immobilienpreisen geprägten Stadt suchen. Zudem erwarte ihn in nur wenigen Tagen die Geburt seines zweiten Sohnes. „Auch als Oberbürgermeister werde ich Windeln wechseln“, sagt er. Und die neue Wohnung müsse Bus- oder Bahnanbindung haben. Ins Rathaus wolle er, so häufig wie möglich, mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren.

Unterdessen hielten Grüne und ihr Partner CDU am Samstag ihre Landesparteitage ab. Beide Parteien betonten, sie wollten trotz der Koalitionskrise weiter miteinander regieren. Die CDU stellte in Wiesloch ihre Kandidaten für die Europawahl auf. Dazu gehört Daniel Caspary (Nordbaden).

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018