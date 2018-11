Der Störenfried aus Washington

Washington/Buenos Aires.Vor der Ankunft Donald Trumps auf der Weltbühne galten multilaterale Formate wie der G-20-Gipfel mehr wie brave Klassentreffen. Die Staats- und Regierungschef der 20 wichtigsten Industrienationen kamen zusammen, um eine vorher ausgearbeitete Agenda abzusegnen und sich zum Gruppenfoto aufzustellen. Nun ist alles anders, wie das Desaster um das Kommuniqué beim G-7-Gipfel in Quebec illustriert. Auch für das erste G-20-Treffen in Südamerika kündigt sich ein Drama an.

Wird Trump dem saudischen Kronprinzen Mohamed bin-Salman die Hand schütteln, den der CIA als mutmaßlichen Auftraggeber des Mordes an Regimekritiker Jamal Khashoggi ausgemacht hat? Wird er dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping beim gemeinsamen Abendessen den Appetit verderben, weil er an der Erhöhung der Strafzölle zum 1. Januar auf 25 Prozent festhält? Aaron David Miller von der Denkfabrik „Woodrow Wilson International Center“ bringt Trumps Haltung auf den Punkt: „Er schätzt die multilaterale Diplomatie nicht, aber rühmt sich gerne damit, diese Veranstaltungen zu sprengen.“ Das ist Trump gestern mit der kurzfristigen Absage eines geplantes Treffens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Buenos Aires schon mal gelungen.

Suche nach Gleichgesinnten

Je mehr Aufmerksamkeit der Störenfried bekomme, desto besser aus seiner Sicht. „Er liebt die große Bühne“, so Miller. Und diesmal wird er nicht mehr so isoliert sein wie bei früheren Treffen. Trump darf sich ein bisschen wohler im Kreise geistesverwandter Rechtspopulisten wie dem italienischen Regierungschef Giuseppe Conte oder dem neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro fühlen. Sein nationaler Sicherheitsberater, John Bolton, erklärte vor dem Gipfel, die USA seien „begeistert“, mit einem „gleichgesinnten Führer“ wie Bolsonaro zusammenzuarbeiten.

Weniger groß fällt die Vorfreude für die bilateralen Treffen Trumps mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in, dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe und Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Wie in der Vergangenheit bezieht der US-Präsident gegenüber den traditionellen Verbündeten der USA eine sehr viel kritischere Haltung als gegenüber Autokraten und Alleinherrschern.

Analysten glauben, weil Trump die Europäer als Verbündete in seinem Handelskonflikt mit China brauche, könnte er bei dem leidigen Thema der Autozölle stillhalten. Andererseits könnten die Massenentlassungen bei General Motors die deutschen Autobauer wieder ins Visier des unberechenbaren Präsidenten rücken.

Für Konfliktstoff zwischen Merkel und Trump dürfte auch der Umgang mit Putin und Kronprinz Mohamed bin-Salman sorgen. „Er mag diese Leute nicht“, sagt Miller über Trumps Verhältnis zu Merkel und anderen demokratischen Führern des Westens. „Sie erwarten Dinge von ihm, sind nicht kooperativ und legen sich ihm nicht zu Füßen oder loben ihn jedes Mal, wenn er den Raum betritt.“ Wenig gefallen dürfte Trump auch der Warnschuss aus dem US-Senat, der mit 63 zu 37 Stimmen dafür stimmte, die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien im Jemen-Krieg zu beenden. Die von Republikanern und Demokraten unterstützte Maßnahme erhielt eine deutliche Mehrheit, obwohl Verteidigungsminister Jim Mattis und Außenminister Mike Pompeo im Kongress vor den Konsequenzen warnten.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Senat, der Republikaner Bob Corker, sagte, er habe seine Meinung geändert und die Resolution unterstützt, weil Trump in der Khashoggi-Affäre den Kronprinzen verteidigt habe. „Wir haben jetzt etwas, dies anzugehen.“ Sicherheitsberater Bolton betonte, wegen des vollen Terminkalenders werde es „kein formales Treffen“ mit dem Kronprinzen in Buenos Aires geben. Dies schließe aber eine „beiläufige Begegnung“ nicht aus.

Der G-20-Gipfel ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Das jährlich stattfindende Treffen (zuletzt in Hamburg) dient dem Austausch über Probleme des internationalen Wirtschafts- und Finanzsystems.

