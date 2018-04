Der streitbare grüne Übervater

Anzeige

Berlin.Joschka Fischer lässt sein Thema nicht los: der Zusammenhalt in Europa in Zeiten der Krise. Er hat sich morgens um zehn unter die Zuhörer eines Vortrags der Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, gemischt. Sie ist in Berlin, um im Auditorium Friedrichstraße einen Vorschlag zu machen, der es in sich hat. Sie schlägt zur besseren Abfederung von künftigen Krisen einen „Schlechtwetterfonds“ der Euro-Staaten vor, in den Deutschland elf Milliarden Euro pro Jahr einzahlen soll.

Auch Fischer sorgt sich um die Zukunft der EU, sieht ein Ende der Dominanz des Westens und wünscht sich eine einflussreichere Rolle für das von ihm sieben Jahre lang geführte Auswärtige Amt mit seinem exzellenten Apparat rund um den Globus. Nationalismus, Populismus à la Donald Trump, ein aggressives Russland Wladimir Putins, das den Westen herausfordert. Was zu Zeiten des Außenministers Joschka Fischer die Balkan- und Nahostkrise war, sind heute noch mehr Krisen und Unsicherheit.

Die Kunst des Loslassens

Losgelassen hat der erste grüne Außenminister der Bundesrepublik (1998 bis 2005) hingegen von der aktiven Politik. Er hat 2005 nach der Abwahl von Rot-Grün einen Strich gezogen. Kurz vor seinem 70. Geburtstag am Donnerstag sagte der aus Gerabronn im Landkreis Schwäbisch-Hall stammende Fischer der „Süddeutschen Zeitung“ in einem bemerkenswert offenen Interview, was ihn beim richtigen Zeitpunkt für das Loslassen besonders geprägt habe.