Der Verhandlungssieger heißt eindeutig Kim Jong Un

Singapur.Während sich US-Präsident Donald Trump den Fragen der Medien stellte, ließ Kim Jong Un sich bejubeln. Der Umgang mit der Presse mag dem Diktator fremd sein. Aber Massen, die ihm zuwinken – das ist ihm von zuhause vertraut. Als er am Hotel St. Regis in Singapur aus der Limousine stieg, brachen die Schaulustigen in Hochrufe aus. Kim grinste breit und winkte staatsmännisch zurück. Kim, der Sieger.

Obwohl Trump sich gestern als großer Macher darstellte, hat sein nordkoreanischer Kontrahent nach Ansicht von Experten das bessere Geschäft gemacht. „Die gemeinsame Erklärung enthielt noch weniger konkrete Details als die Erklärung von Panmunjom in der vergangenen Woche“, sagte Ben Forney vom Asan Institute for Policy Studies in Seoul. Zwar erklärte sich Kim zur „vollständigen Denuklearisierung“ bereit. „Doch es fehlen überprüfbare Kriterien dafür.“ Die Erklärung bringe keine der beiden Seiten verlässlich auf den Weg der Deeskalation. Stattdessen konnte Kim sich als wichtiger Führer bestätigt fühlen. Trump behandelte ihn mit größtem Respekt.

Internationale Reaktionen Deutsche Politiker haben das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit einer Mischung aus Optimismus und Skepsis aufgenommen. „Dass Kim erwägt, sein Atomwaffenprogramm aufzugeben, ist nach wie vor äußerst unwahrscheinlich“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU). Linke-Chefin Katja Kipping und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter wiesen darauf hin, dass es bisher nur Absichtserklärungen gebe. UN-Generalsekretär António Guterres hat den Gipfel als „wichtigen Meilenstein“ bezeichnet. Dies gelte für die Bemühungen um Frieden und die „komplette und verifizierbare Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“. Der weitere Weg benötige nun „Kooperation, Kompromiss und ein gemeinsames Ziel“. Das russische Außenministerium hat den von Trump angekündigten Stopp der Militärmanöver mit Südkorea begrüßt. „Allein die Tatsache eines Treffens der Führer der USA und Nordkoreas ist positiv“, sagte Moskaus Außenminister Sergej Lawrow. Südkoreas Präsident Moon Jae In würdigte den Gipfel als bedeutenden Schritt zum Frieden. Er äußerte sich aber nicht zu den gemeinsamen Manövern mit den USA, die Trump einstellen will. dpa

Überhaupt gaben beide sich den ganzen Tag über besonders staatsmännisch. Sie gingen gemessenen Schrittes, lächelten, schüttelten Hände, machten wohlgesetzte Äußerungen. Kim gab sich sichtbar Mühe, nicht aus der Rolle zu fallen. Doch ab und zu scheiterte er – wenn ihm die Hitze in Singapur zusetzte. Er geriet schon bei wenigen Schritten in den offenen Säulengängen des Capella-Hotels auf der Insel Sentosa ins Schwitzen und wurde kurzatmig.