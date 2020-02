Der Verlierer heißt – Iowa

Des Moines.Pete Buttigieg stehen die Strapazen des Übernachtflugs noch ins Gesicht geschrieben. Trotzdem versucht er nach der Landung in New Hampshire, die Aura des Siegers zu verbreiten. Er fühle sich „phänomenal“ sagt der homosexuelle Wunderjunge aus South Bend im US-Bundesstaat Indiana im Morgenfernsehen, nachdem er sich in der Wahlnacht keck selber zum Sieger der „Caucuses“ in Iowa ausgerufen hatte. „Die haben gesagt, wir sollten eigentlich nicht hier sein“, spielt er seinen Aufstieg als unbekannter Bürgermeister mit einem Namen, den kaum jemand auszusprechen wusste, zum gefühlten Spitzenreiter der Demokraten nach oben. „In einer Woche werden wir hier Geschichte schreiben.“

Dann entscheiden die Wähler des winzigen Neuengland-Staats bei den ersten „Primaries“, wer die Demokraten gegen Donald Trump ins Rennen führen soll. Bis dahin hat „Mayor Pete“ ein vollgepacktes Wahlkampf-Programm, das der 38-Jährige mit einer Tasse schwarzen Kaffee beim Bürgermeister von Nashua Jim Donchess beginnt. Dort beschwert sich der Hoffnungsträger der Moderaten, um den Rückenwind betrogen worden zu sein, der den Siegern von Iowa in der Vergangenheit die Wahlkampfkassen füllte und kostenlose Medienaufmerksamkeit schenkte. „Momentum“ nennen das die Amerikaner.

Das einzige Problem für Buttigieg bestand darin, dass er seine Behauptung mit keiner einzigen offiziellen Zahl untermauern konnte. Wie auch Bernie Sanders nicht, der weniger bombastisch, aber genauso entschieden seinen Sieg ausrief. „Ich habe das Gefühl, wir haben hier eine sehr gute Nacht gehabt“, verkündete der demokratische Sozialist vor seinen Anhängern. „Der Wechsel kommt.“ Als Siegerin sah sich auch Elizabeth Warren, die vor ihrem nächtlichen Aufbruch nach New Hampshire erklärte, „es ist zu knapp, um ein Ergebnis auszurufen.“

Ex-Vizepräsident Joe Biden machte das Beste aus einer Wahlnacht, die weit hinter den Erwartungen seines Teams zurückblieb. „Wir haben unseren Teil an Delegierten gewonnen“, versicherte er, während Ehefrau Jill ein wenig betreten ins Publikum schaute. „Und sind auf ein langes Rennen eingestellt.“

Während sich alle Kandidaten irgendwie zu Siegern erklärten, stand Iowa als Verlierer fest. „Das dürfte der letzte Caucus gewesen sein“, reagierte Barack Obamas ehemaliger Wahlkampfstratege David Plouffe auf das Chaos, das sich live im Fernsehen entfaltete. Das lag an einem Programmierfehler, der die Weitergabe der Ergebnisse aus den fast 1700 Parteiversammlungen verhinderte. Der ehemalige Parteichef der Demokraten in Iowa, Derek Eadon, sprach von einem „systemweiten Desaster“.

Es begann mit dem Versagen einer hastig entwickelten App, mit der die Verantwortlichen die Ergebnisse der „Caucuses“ übermitteln sollten. Dann versuchten diese vergeblich, das Telefon-Backup-System zu benutzen. In ihrer Not schickten einige die Resultate via Twitter, Facebook oder E-Mail, an die sie Fotos der Ergebniskarten anhängten. Nach zwei Krisengesprächen teilte die Partei in der Nacht mit, die Ergebnisse würden erst im Laufe des Dienstags bekanntgegeben. Diese lagen bis zum Redaktionsschluss noch immer nicht vor.

Das Wahlkampfteam Michael Bloombergs, der in Iowa nicht angetreten war, machte keinen Hehl aus seiner Schadenfreude über das Chaos, das dem Milliardär nach Einschätzung von Analysten hilft, weil es so keinen klaren Favoriten gibt. Hätten sie Bloomberg-Technologie eingesetzt, ätzte Wahlkampfmanager Kevin Shelley, gäbe es Ergebnisse. Das Chaos in Iowa verstärkt nach Ansicht erfahrener Beobachter wie Ann Kuster die Verunsicherung der Demokraten, die nach einem Kandidaten suchen, der Donald Trump schlagen kann. ,,Ich habe noch nie eine so hohe Zahl an unentschiedenen Wählern gesehen“, sagt die Abgeordnete aus New Hampshire.

