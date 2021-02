Der verwandelte Boris Johnson

London.Äußerlich ist er unverändert – trotzdem ist Boris Johnson kaum wiederzuerkennen: Wenn der britsche Premier im Fernsehen auftritt und das Update zur Pandemie bekannt gibt, reißt er keinen Witz, klingt nicht übertrieben optimistisch und verwendet keine Superlative. „Die Infektionsrate bleibt sehr hoch“, sagte er nüchtern bei seinem jüngsten Auftritt. Obwohl es „Anlass zu Zuversicht“ gebe, müsse die Nation geduldig bleiben. Kein Pathos, kein Seitenhieb – anders als früher ein seriöser Auftritt, dem Ernst der Lage angemessen.

Lange Zeit spielte der britische Premierminister, ein notorischer Showman, selbst in der Pandemie lieber den Spaßvogel, als sich entschlossen an die Krisenbewältigung zu machen. Er verharmloste das Coronavirus und gab sich grundlos zuversichtlich – innerhalb von zwölf Wochen werde Großbritannien das Virus „verjagt haben“, sagte er beispielsweise im März. Auch prahlte er damals, dass er bei einem Krankenhausbesuch „allen die Hände geschüttelt“ habe. Aber ein Jahr nach Beginn der Krise und seiner eigenen Corona-Erkrankung hat Johnson offensichtlich seinen inneren Ernst entdeckt – und er ist in der Krisenbewältigung vorsichtiger geworden. Er hütet sich, ein baldiges Ende der Pandemie in Aussicht zu stellen.

Neuer Stabschef

Die nüchterne Rhetorik markiert einen Wandel im politischen Stil Johnsons. Ein Grund hierfür sehen Insider im neuen Führungsteam rund um den Premierminister. Im November wurde der Chefstratege Dominic Cummings, der für seine aggressive, kompromisslose Art bekannt war, aus dem Team geschasst. Seitdem tritt ein neuer Boris Johnson auf. Der Zeitung „Financial Times“ berichtet ein anonymer Beamter, dass die gesamte Regierung seither „etwas strategischer und überdachter“ vorgehe.

Der neue Stabschef Dan Rosenfield, der sein Amt im Januar antrat, habe für eine bessere Organisation gesorgt – und im Unterschied zu Dominic Cummings verfolge er keine eigene politische Agenda. Er gilt als ruhig und besonnen und hat auch mit der früheren Brexit-Kampagne nichts zu tun – das strahlt offensichtlich auf seinen Chef aus.

Die Öffentlichkeit scheint diesen neuen, etwas gedämpften, vorsichtigeren Johnson durchaus zu begrüßen. Die Umfragewerte verbessern sich seit einigen Wochen wieder langsam. Das hat freilich auch damit zu tun, dass das Impfprogramm bislang so reibungslos läuft.

Plan zur Öffnung

Den genauen Plan, wie das Land in den kommenden Monaten zu einer Art Normalität zurückkehren soll, wird Johnson am Montag bekannt geben. Erwartet wird, dass Schulen am 8. März wieder öffnen, Geschäfte und Gastronomie einige Wochen später. Johnson hat bereits gewarnt, dass die Lockerungen nicht überstürzt, sondern „vorsichtig und besonnen“ vorgenommen würden.

Doch er erhält Gegenwind. Die konservative „Daily Mail“ schreibt: „Nimm jetzt den Fuß von der Bremse, Boris“ – der Premier solle „die Nation befreien“. Ähnlich tönt es aus Teilen der Tory-Fraktion. Eine Gruppe von rund 60 Abgeordneten vom rechten Flügel der Partei hält es für unverantwortlich, die Einschränkungen beizubehalten.

