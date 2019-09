Der volksnahe Strippenzieher

Paris.Niemand konnte den Kühen auf der Pariser Landwirtschaftsmesse so zupackend-zärtlich den Hintern tätscheln wie er. Stunden brachte er dort zu, um den guten Draht zu Frankreichs Bauern zu halten. Keinem anderen Politiker des Landes gelang die Balance zwischen schenkelklopfender Volksnähe und staatsmännischer Würde besser. Zwar erfuhr auch er im Amt des Präsidenten heftige Ablehnung. Doch in den letzten Jahren festigte sich sein Ruf als „Großvater der Nation“, von dessen gesundheitlichen Problemen man wusste. Am Donnerstag bestätigte Chiracs Familie dessen Tod im Alter von 86 Jahren.

Als er bei den Präsidentschaftswahlen 2007 nicht mehr antrat, überwog noch die Erleichterung über den Abtritt des Mannes, dem politischer Stillstand und Mangel an Reformmut vorgeworfen wurden. Chirac war zwar ein geschickter Strippenzieher und herzlicher Bonvivant mit viel Humor und wenigen Berührungsängsten. Aber eine echte Vision fehlte ihm.

Heute bewahren die Franzosen überwiegend ein verklärtes Andenken an den Mann, der für seinen riesigen Appetit bekannt war – auf sein Lieblingsgericht Kalbskopf, auf Bier und auch auf die Frauen. Der milden Bewertung des Altpräsidenten tat auch der Prozess 2011 gegen ihn keinen Abbruch. Dabei wurde er zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe wegen Vertrauensbruchs, illegaler Vorteilsnahme und Veruntreuung öffentlicher Gelder verurteilt.

„Non“ zum Irak-Krieg

Weil er gesundheitlich angeschlagen war, blieb ihm die Schmach erspart, auf der Anklagebank erscheinen zu müssen. Seit seinem Gehirnschlag 2005 hatten sich seine Hör- und Gedächtnisprobleme zunehmend verstärkt. In der Öffentlichkeit sah man ihn seltener.

Seine politische Karriere begann Chirac im Département Corrèze. Seine Eltern stammten aus dieser ländlichen Gegend, doch er wurde in Paris geboren.

Beim Studium an einer Elitehochschule lernte er seine spätere Ehefrau kennen. Die Verbindung mit der aus einem bourgeoisen Milieu stammenden Bernadette Chodron de Courcel öffnete ihm den Weg in elitäre Kreise.

Er begann seine politische Karriere bei den Konservativen, wurde 1965 Gemeindeberater in der Corrèze und zwei Jahre später Abgeordneter. Zeitgleich trat er ins Kabinett ein, wo er verschiedene Regierungsposten innehatte.

1977 wurde Chirac Bürgermeister von Paris und blieb es 18 Jahre lang. Zweimal verlor er bei Präsidentschaftswahlen gegen François Mitterrand, als dessen Premierminister er 1986 fungierte. Erst 1995 gelang ihm der Einzug in den Elysée-Palast. Sein Versuch, umfangreiche Sozial- und Rentenreformen durchzusetzen, scheiterte an heftigen Massenprotesten.

Was für viele von den beiden Amtszeiten Chiracs bleibt ist zum einen das „Non“ zu einer Beteiligung am Irak-Krieg der USA. Zum anderen brach er ein Tabu, indem er als erster Präsident die Mitverantwortung seines Landes bei der Juden-Verfolgung der Nazis eingestand. In seine Amtszeit fiel auch die Ablehnung der Franzosen eines europäischen Verfassungsvertrages 2005.

Jacques Chirac war auch mehrfach zu Gast in der Region. Am 9. November 1986 etwa war er in Speyer – das Historische Museum dort erinnerte vor drei Jahren in seiner Ausstellung „Weltbühne Speyer“ an diesen Staatsbesuch. Chiracs Verbundenheit mit Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl zeigte sich zudem darin, dass der französische Staatschef im Juli 2001 zur Beerdigung von Hannelore Kohl nach Ludwigshafen kam. Im Februar 2001 war Chirac auf Einladung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder Gast auf dem Hambacher Schloss in Neustadt an der Weinstraße.

