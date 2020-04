Der Vorwurf: Ignoranz, die Menschenleben kostet

London.Boris Johnson ist „guter Laune“. Selbst als der schwer an der Lungenkrankheit Covid-19 erkrankte Premierminister auf der Intensivstation lag, ließ Downing Street die Nation täglich wissen, dass er wahlweise in „guter Stimmung“ oder „extrem guter Stimmung“ sei.

Nun erholt sich Johnson auf seinem Landsitz Chequers. Doch hinter den Kulissen dürfte Panik herrschen, seit ein Bericht der „Sunday Times“ dem Regierungschef schwere Versäumnisse in der Coronavirus-Krise vorwirft. Johnson habe zu Beginn des Ausbruchs wochenlang den Ernst der Lage nicht erkannt – oder nicht erkennen wollen.

Die Zeitung beschreibt im Detail jene „38 Tage, in denen Großbritannien in die Katastrophe schlafwandelte“. Der Report offenbart vor allem Ignoranz und Leichtsinn vonseiten des Premierministers, der nun zunehmend unter Druck gerät. So schwänzte er in den entscheidenden Wochen Ende Januar sowie im Februar fünf Krisentreffen des Kabinetts, verbrachte Mitte Februar fast zwei Wochen lang „Arbeitsferien“ auf dem Land. Von dort verkündete er die Verlobung mit seiner 32-jährigen Partnerin Carrie Symonds sowie die Botschaft, dass das Paar Nachwuchs erwarte. Zudem musste er laut Medien andere Privatangelegenheiten regeln, wie etwa die Scheidung von seiner Ex-Frau.

Anders als in anderen Ländern hatte Corona in Großbritannien angeblich keine Priorität in der Regierungsspitze, die abgelenkt war vom Brexit-Stichtag 31. Januar, von Überschwemmungen und einer Kabinettsumbildung. Wie ein Berater aus der Downing Street verriet, habe Johnson an Wochenenden nicht gearbeitet, sondern seine Pausen fern der Hauptstadt genossen. Entsprechend leichtfertig handelten auch seine Mitarbeiter.

Regieren in Teilzeit

Damals schon bezeichnete die Opposition von Labour Johnson als „Teilzeit-Premierminister“. Dieser Umstand könnte Tausenden von Menschen das Leben gekostet haben. Denn Johnson war nicht nur abwesend, sondern auch Warnungen von Wissenschaftlern – ausgesprochen im Januar, wiederholt im Februar – stießen auf „taube Ohren“, heißt es. Forderungen in den ersten Wochen des Jahres, den Bestand an Schutzausrüstung aufzustocken, wurden ebenfalls ignoriert.

Die zuständige Gesundheitsorganisation, Public Health England, ändert aktuell regelmäßig die Leitlinien. Dutzende Angestellte des Gesundheitssystems, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind gestorben. Derweil folgt Großbritanniens Todesrate der Kurve Italiens. Johnson dürfte die „gute Laune“ vergehen, wenn er in naher Zukunft in die Downing Street zurückkehrt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020