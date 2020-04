Der zaghafte Putin

Wladimir Putin während einer Ansprache an die Bevölkerung. © ---/XinHua/dpa

Moskau.Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin Gouverneure, Minister, Bürgermeister empfängt, ist er es, der redet und Anweisungen erteilt. Die Gouverneure, Minister, Bürgermeister wirken wie kleine Schuljungen an seinem Pult, die zu allem nicken und sich zu sagen beeilen, dass alles so erfolgen werde, wie der Präsident das wünsche. An einem Nachmittag Ende März aber geschah etwas Außergewöhnliches in Russland. Ein Rollentausch, wie es ihn kaum sonst gegeben hatte in der jüngsten Geschichte des Landes: Auch hier saßen sich der Präsident und ein Bürgermeister gegenüber. Diesmal aber redete der Bürgermeister, Moskaus Stadtherr Sergej Sobjanin. Er sprach das aus, was viele im Land längst dachten: Der Statistik zu Corona-Infizierten sei nicht zu trauen, die Lage sei ernst. Bis dahin vermittelte die Führung des Landes, sie habe das Virus im Griff. Sobjanin bezweifelte das öffentlich, und Putin nickte.

Verantwortung abgegeben

In den zwei Reden an die Nation wirkte Putin merkwürdig entrückt. Er versprach Staatsgarantien für Unternehmen, Steueraufschübe, Stundungen von Verbraucherkrediten – und ordnete „arbeitsfreie Tage“ bis Ende April an. In der unübersichtlichen Situation überlässt Putin das Handeln anderen, da er Unpopuläres stets anderen überlassen hat. Das Kalkül dahinter: Das Verkünden schlechter Nachrichten schadet dem Präsidenten. Also sollen es andere tun. Laufen die harten Einschnitte gut, kann sich der Präsident immer noch an die Spitze setzen, schließlich war er es, der Bürgermeister und Gouverneure mit Vollmachten ausstattete. Die Verantwortung schiebt er vorerst weg.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020