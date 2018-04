Desinformation als Ziel

Anzeige

Rechnung nach Manipulation

Es ist ein fast schon behutsamer Ansatz, um dem wachsenden Problem manipulativ-gefälschter Nachrichten im Internet zu begegnen. Wie groß das Problem wirklich ist, belegen Untersuchungen beispielsweise der Sicherheitsfirma Trend Micro. Die berichtete bereits im Vorjahr von dubiosen Angeboten professioneller Anbieter aus Russland, China und dem englischsprachigen Raum. Sie offerieren ihre Dienste im Darknet, einem weitgehend anonymen und nicht-öffentlichen Bereich des Internets. Auszug aus der Preisliste mit Stand 2017: Die Beeinflussung von Wahlen kostet 400 000 US-Dollar, 200 000 Dollar werden für das Provozieren öffentlicher Proteste fällig. Für die Diskreditierung einer Journalistin wurden 55 000 Dollar veranschlagt. In den meisten Fällen sollte das Ziel durch die Verbreitung von Gerüchten durch Bots, also computergesteuerte Facebook- oder Twitter-Konten, erreicht werden.

Wie gravierend die Auswirkungen sind, könnte die EU-Kommission sich eigentlich von eigenen Experten schildern lassen. Innerhalb des Auswärtigen Dienstes der EU wurde 2015 ein Spezialisten-Team installiert, das unter der Bezeichnung „EU East StratCom Task Force“ (Strategisches Kommunikationsteam Ost) vor allem „Russlands laufender Desinformationskampagne“ entgegensteuern soll. Seit Betriebsbeginn filterten die Experten für ihre wöchentliche Übersicht der neuesten Fake News 3200 Falschmeldungen heraus. Da gibt es absurde Nachrichten wie die Behauptung, die deutsche Bundeskanzlern habe syrischen Flüchtlingen einen Besuch bei tschechischen Prostituierten aus Steuergeldern finanzieren lassen.

Propaganda aus Russland

Sehr viel häufiger aber würden, so sagen die StratCom-Experten, Zitate aus dem Zusammenhang gerissen oder verzerrt dargestellt. Ende April dokumentierten die Spezialisten in Brüssel, wie die russische Propaganda Berichte über einen Giftgas-Angriff in Syrien als Lüge hinzustellen versuchte. Bebildert waren diese Nachrichten mit dem Foto eines scheinbar toten Mädchens auf einem Anhänger, während rundherum alles sauber scheint und eine gut gekleidete Filmcrew Aufnahmen macht.

Tatsächlich, so fanden die StratCom-Beobachter heraus, handelte es sich um ein Foto aus dem Jahre 2016 von Dreharbeiten zu einem Dokumentarfilm, der rein gar nichts mit tödlichen Bio-Waffen oder realen Kampfhandlungen zu tun hatte. „Das Ziel besteht nicht darin, das Publikum zu informieren, sondern zu desinformieren“, kommentieren die Task-Force-Experten.

