Deutliche Mehrheit spricht der Polizei in Deutschland Vertrauen aus

Mannheim.Vom 23. bis 25. Juni 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1227 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

Die politische Stimmung hat sich im Vergleich zu Anfang Juni nur wenig verändert: Die Union ist noch stärker als zuletzt, die SPD etwas schwächer. Die AfD präsentiert sich konstant, die FDP und die Linke legen leicht zu und die Grünen verlieren. Aktuell erzielt die Union 45% (+3), die SPD erreicht 16% (-1). Die AfD kommt auf 5% (+/-0), die FDP auf 4% (+1) und die Linke auf 7% (+1). Die Grünen erzielen aktuell 20% (-3) und alle anderen Parteien erhalten zusammen 3% (-1).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, könnten CDU/CSU und FDP etwas zulegen, SPD, AfD und Linke blieben unverändert und die Grünen hätten leichte Verluste. Die Union läge damit erstmals in dieser Legislaturperiode bei einem Projektionswert von 40% (+1), die SPD bei 15% (+/-0) und die AfD bei 9% (+/-0). Die FDP käme auf 5% (+1) und die Linke weiterhin auf 7% (+/-0). Die Grünen könnten mit 19% (-1) rechnen. Alle sonstigen Parteien erhielten zusammen 5% (-1). Damit hätte die Union nach wie vor sowohl mit den Grünen als auch der SPD eine Mehrheit.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung und den Koalitionspartnern

Sowohl die Arbeit der Bundesregierung insgesamt als auch die der beiden Koalitionspartner wird auch in dieser Woche auf hohem Niveau bewertet: Die gemeinsame Arbeit der Großen Koalition wird auf der Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) weiterhin mit einem Durchschnittswert von 1,9 eingestuft (Mai-II: 2,1; Juni-I: 1,9). Die Arbeit der CDU/CSU in der Koalition wird von den Befragten mit 1,8 (Mai-II: 1,8; Juni-I: 1,7) bewertet, die der SPD mit 1,2 (Mai-II: 1,3; Juni-I: 1,2).

Gewünschte Koalition

Auf die vorgabenfreie Frage, welche Parteien zusammen die nächste Bundesregierung bilden sollen, nennt jeweils ein Fünftel der Befragten Schwarz-Grün (21%; Mai-II: 17%; Jun-I: 15%) oder eine große Koalition (19%; Mai-II: 20%; Jun-I: 20%), für 9% ist das präferierte Koalitionsmodell Rot-Grün (Mai-II: 10%; Jun-I: 11%) und 8% sprechen sich für Schwarz-Gelb (Mai-II: 8%; Jun-I: 8%) aus. Für 5% besteht die Wunschkoalition aus Union, Grünen und SPD (Mai-II: 5%; Jun-I: 5%) und ebenfalls für 5% aus Grünen, SPD und Linke (Mai-II: 5%; Jun-I: 6%). Andere Koalitionsmodelle kommen zusammen auf 16% (Mai-II: 16%; Jun-I: 17%), 17% antworten mit „weiß nicht“ (Mai-II: 19%; Jun-I: 18%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker hat sich im Vergleich zu Anfang Juni nur wenig verändert. Wie immer wurde die Bewertung nach Sympathie und Leistung mittels der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen.

Nach wie vor führt Angela Merkel die Top Ten mit einem leicht verbesserten Durchschnittswert von 2,6 und deutlichem Abstand an. Auf Rang zwei und drei folgen Markus Söder (1,9) und Olaf Scholz (1,8), vor Arbeitsminister Hubertus Heil (1,4) und Gesundheitsminister Jens Spahn (1,3). Die zweite Hälfte des Rankings beginnt mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier und einem Wert von 1,2. Mit konstanten 1,0 wird Robert Habeck eingestuft, ihm folgen Horst Seehofer (0,8) und Armin Laschet (0,5), der nordrhein-westfälische Ministerpräsident wird ein Zehntel schwächer bewertet als vor zwei Wochen und rutscht einen Platz nach unten. Schlusslicht bleibt Christian Lindner, der mit -0,4 als Einziger im negativen Bereich verortet wird.

Beurteilung der Arbeit von Angela Merkel

Die Arbeit von Angela Merkel wird in dieser Woche von 82% der Wahlberechtigten mit „eher gut“ bewertet (Mai-II: 83%; Juni-I: 84%), 15% beurteilen die Leistungen der Kanzlerin eher schlecht (Mai-II: 14%; Juni-I: 14%), 3% äußern sich dazu nicht (Mai-II: 3%; Juni-I: 2%).

Beurteilung der Arbeit der Bundesregierung

Aktuell sind acht von zehn Wahlberechtigten (80%) der Meinung, die Bundesregierung leistet gute Arbeit (Mai-II: 83%; Juni-I: 83%). 16% sehen die Arbeit der Großen Koalition eher kritisch (Mai-II: 15%; Juni-I: 14%).

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Die Corona-Pandemie und damit einhergehende Folgen beherrschen auch in dieser Woche die politische Agenda und werden von mehr als zwei Dritteln aller Befragten (67%) als wichtigstes Problem in Deutschland benannt. Dabei konnten die Befragten ohne Vorgabe von Antworten hier bis zu zwei Themen nennen. Es folgen mit deutlichem Abstand auf den nachfolgenden Rängen, mit jeweils Nennungen knapp im zweistelligen Bereich: Wirtschaftslage mit 14% und Umwelt/Klimaschutz/Energiewende mit 12%. Von 9% wird das Thema Flüchtlinge/Ausländer/Integration als am wichtigsten angesehen, von jeweils 7% Kriminalität/Sicherheit/Ordnung sowie Rechte/AfD. 6% nennen soziale Gerechtigkeit/soziales Gefälle und ebenfalls 6% Bildung/Schule als dringlichstes Problem. Auf jeweils 5% der Nennungen kommen Arbeitsmarkt/fehlende Jobs sowie Themen die unter Politik(er)verdruss zusammengefasst werden können.

Gefährdung der eigenen Gesundheit durch das Coronavirus?

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, halten 43% der Deutschen und damit wieder etwas mehr als zuletzt, diese durch das Coronavirus für gefährdet (Mai-II: 44%; Juni-I: 39%), mehr als die Hälfte (55%) tut dies nicht (Mai-II: 54%; Juni-I: 60%), 2% sagen „weiß nicht“ (Mai-II: 2%; Juni-I: 1%).

Corona-Maßnahmen: Beurteilung der geltenden Lockerungen

Relativ konstant werden die aktuellen Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen bewertet. Wie schon Ende Mai und Anfang Juni ist auch jetzt eine Mehrheit (56%) der Meinung, dass diese gerade richtig sind (Mai-II: 56%; Juni-I: 56%). Knapp einem Drittel (32%) gehen sie zu weit (Mai-II: 32%; Juni-I: 30%) und jedem Zehnten nicht weit genug (Mai-II: 11%; Juni-I: 12%). 2% machen dazu keine Angabe (Mai-II: 1%; Juni-I: 2%).

Regelbetrieb in Schulen und Kitas

Bedingt durch Corona sind viele Schulen und Kindergärten zurzeit nur eingeschränkt geöffnet. Nach dem jeweiligen Ende der Sommerferien in den Bundesländern sollen Unterricht und Kinderbetreuung wieder für alle stattfinden. 51% gehen davon aus, dass dies auch gelingen wird, 44% gehen nicht davon aus, dass eine vollständige Öffnung möglich sein wird (weiß nicht: 5%).

Corona-Warn-App: Welchen Beitrag leistet sie?

Seit gut einer Woche gibt es die Corona-Warn-App für Smartphones bzw. Handys, die dem Nutzer Hinweise gibt, ob er sich in der Nähe einer mit dem Virus infizierten Person aufgehalten hat. Zusammen 38% glauben, dass diese App einen sehr großen (4%) bzw. großen Beitrag (34%) bei der Begrenzung der Corona-Pandemie in Deutschland leisten wird. Die Mehrheit der Befragten (56%) ist allerdings der Ansicht, dass diese App einen nicht so großen (43%) oder keinen Beitrag (13%) dazu leistet und 6% können sich dazu nicht dezidiert äußern.

Schärfere Gesetze für Schlachtbetriebe?

In einer Reihe von Schlachtbetrieben trat in den letzten Wochen eine große Anzahl an Corona-Fällen auf. Daraufhin gab es auch Kritik an den Arbeitsbedingungen in den Betrieben der Fleischverarbeitung und die Forderung nach schärferen Gesetzen. Dieser Forderung schließen sich 92% an, lediglich 7% sehen die Notwendigkeit schärferer Gesetze nicht.

Bereitschaft höhere Preise für Fleisch und Wurst zu bezahlen

Wenn die Arbeitsbedingungen in der Fleischverarbeitung verbessert werden, könnte dies höhere Preise für Fleisch und Wurst zur Folge haben. Dass die Menschen in Deutschland bereit wären, dann mehr Geld für Fleisch und Wurst auszugeben, glauben 55% der Befragten, 42% glauben das nicht.

Corona-Maßnahmen in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf

Nachdem es beim Fleischverarbeiter Tönnies im Landkreis Gütersloh zu über 1500 Corona-Infektionen kam, hat die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen für die Landkreise Gütersloh und Warendorf Anfang dieser Woche die Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen zurückgenommen, so dass es dort wieder zu deutlichen Einschränkungen im öffentlichen Leben kommt. Diese strengeren Auflagen für die beiden Kreise befürworten 89%, 9% lehnen diese ab.

Lufthansa: Beteiligung des Staates an der Lufthansa und Einfluss

Die Lufthansa ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Deshalb hat der Staat dem Unternehmen mehrere Milliarden Euro Finanzhilfen zugesagt und will sich zur Rettung am Unternehmen beteiligen. Für eine solche Beteiligung des Staates sprechen sich 59% der Befragten aus, 36% dagegen und 5% geben dazu keine explizite Meinung ab. Wenn sich der Staat an der Lufthansa beteiligt, soll er auch Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen nehmen, finden 58% der Bevölkerung, ein Drittel (35%) sieht das nicht so und 7% sagen „weiß nicht“.

Vertrauen in die Polizei

Insgesamt 86% und damit eine deutliche Mehrheit sprechen der Polizei in Deutschland sehr großes (27%) oder großes Vertrauen (59%) aus. 11% der Befragten haben nicht so großes und lediglich 2% gar kein Vertrauen in unsere Polizei.

Gewalt gegen Polizei: Macht Ihnen das Sorge?

In den letzten Wochen kam es häufiger zu Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. 83% der Bevölkerung machen sich angesichts dieser Entwicklung sehr große (36%) oder große Sorgen (47%), 17% bereitet dies nicht so große (12%) und 5% gar keine Sorgen.

EU-Mitgliedschaft: Vor- oder Nachteile?

Die Bewertung der Mitgliedschaft in der Europäischen Union bleibt stabil: 50% aller Deutschen verbinden mit der Mitgliedschaft überwiegend Vorteile für unsere Bevölkerung (Juli 2019: 52%; Dez 2019: 49%). Für 11% überwiegen die Nachteile (Juli 2019: 11%; Dez 2019: 13%) und 35% sind der Ansicht, dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen (Juli 2019: 35%; Dez 2019: 36%).

EU-Finanzpaket: Bewertung und Zustimmung der Mitgliedsländer

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mit ihrer Behörde einen neuen Entwurf für die EU-Finanzen von 2021 bis Ende 2027 vorgelegt. Darin enthalten ist ein Hilfspaket von 750 Milliarden Euro, wovon ein Drittel als Kredite und zwei Drittel als nicht rückzahlbare Zuwendungen vorgesehen sind. Von diesem Finanzpaket sollen vor allem die von der Corona-Krise besonders betroffenen Länder profitieren. 63% der Deutschen befürworten ein solches Finanzpaket, 31% lehnen es ab, darunter eine Mehrheit der AfD-Anhänger (71%), 6% können oder wollen dies nicht beurteilen.

Alle EU-Mitgliedsländer müssen einem solchen Finanzpaket zustimmen. Nachdem Deutschland ab dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, wird es eine der wichtigen Aufgaben sein, den Kompromiss dazu so auszuhandeln, dass alle Mitgliedsländer dem Paket zustimmen. 62% der Befragten sind der Meinung, dass Deutschland dies gelingen wird, 32% sind gegenteiliger Meinung (weiß nicht: 6%). Auch hier sind mehrheitlich die AfD-Anhänger skeptisch, 54% glauben nicht, dass Deutschland ein solcher Kompromiss gelingen wird.