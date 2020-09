Deutsch-russische Sprachlosigkeit

Moskau.Bereits vor zwei Jahren hatte das russische Außenministerium den deutschen Botschafter in Moskau zum Gespräch geladen. Eine Protestnote hatte Rüdiger von Fritsch, mittlerweile in Pension, damals bekommen, Diplomatenausweisungen folgten. Mit Géza Andreas von Geyr betrat an diesem Mittwoch zwar ein neuer Botschafter den Stalin’schen Koloss unweit der Moskwa, der Grund aber, um den es auch diesmal ging, war der gleiche wie im März 2018. Nowitschok.

In geheimen Laboren der ehemaligen Sowjetunion entwickelt, vergiftet der Nervenkampfstoff heute Menschen. Das jüngste Opfer ist der 44-jährige Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der vor drei Wochen an Bord eines Flugzeuges von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen war und mittlerweile in der Berliner Charité aus dem künstlichen Koma geholt worden ist. Der Umgang rund um die Ausschaltung Nawalnys vergiftet auch die deutsch-russischen Beziehungen, ja die europäisch-russischen. Berlin reagierte, mit seiner Forderung, Russland müsse den „Anschlag auf Nawalny aufklären“ so deutlich wie selten zuvor. Die Geduld mit dem kaltblütigen Verhalten der Russen scheint aufgebraucht.

Das Auswärtige Amt in Berlin betonte zwar, dass es sich um einen lange geplanten Termin von Geyrs im russischen Außenministerium handle, der Ton der Russen verwies allerdings darauf, dass Moskau keineswegs auf Freundlichkeiten aus ist. Maria Sacharowa, nie um harsche Angriffe verlegen, forderte von Berlin die Ergebnisse der Untersuchungen und die Beweise für die Vergiftung Nawalnys. Nach zwei Stunden hatte von Geyr das Außenministerium verlassen – ohne Äußerung vor Journalisten.

Der Umgang der russischen Regierung mit ihren Opponenten ist nicht mehr fern. Nawalny liegt nur unweit des Berliner Regierungsviertels. Der „Patient“, wie der Kreml den Oppositionspolitiker nennt, ist längst zu einem deutschen Fall geworden. Moskau aber gibt sich scheinheilig. Berlin sei es, das bluffe, Berlin sei es, das einen „unkonstruktiven Ansatz“ pflege und „bremse“. Moskau dagegen suche den Dialog.

Abstruse Erklärungen

Es sind bekannte Muster Russlands: den Verdacht von sich lenken und das Narrativ pflegen, der Westen habe sich gegen Russland verschworen. Denn hatten russische Ärzte nicht gesagt, weder in Nawalnys Blut noch in seinem Urin seien Spuren von Giften gefunden worden? Wie komme das Labor der Bundeswehr dazu zu behaupten, Nawalny sei „zweifellos“ mit einem Stoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden? Dieser müsse ihm auf dem Weg nach Deutschland verabreicht worden sein, Deutschland selbst habe Nawalny vergiftet und schiebe die Tat den Russen in die Schuhe. Um abstruse Erklärungen war Russland nie verlegen. Mit seinem Schmuddel-Image fühlt sich Moskau wohl und stark, gerade auch wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Die Deutschen seien „nicht unvernünftig“, hieß es aus dem Kreml, als dass sie den Bau stoppen würden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.09.2020