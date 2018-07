Deutsche auf Platz 17

Anzeige

Brüssel.Deutsche Abgeordnete im EU-Parlament liegen mit ihren Nebeneinkünften im Ländervergleich auf Platz 17. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International. 40 Prozent der deutschen EU-Abgeordneten hätten angegeben, in der aktuellen Legislaturperiode bezahlte Nebenjobs gehabt zu haben oder immer noch zu haben. Sie verdienten in den vergangenen vier Jahren insgesamt mindestens rund 1,4 Millionen Euro extra. Im Durchschnitt waren es rund 37 700 Euro. Deutschland stellt 96 Abgeordnete in Straßburg.

Die höchsten Nebeneinkünfte bezogen EU-Abgeordnete aus Litauen mit durchschnittlich rund 686 000 Euro. Dieser Spitzenwert resultiert aber auch daraus, dass einer der elf litauischen Abgeordneten, Antanas Guoga, mit mindestens rund 1,4 Millionen Euro ein sehr hohes Nebeneinkommen hat.

Transparency International untersuchte für den Bericht die Angaben aller 751 EU-Abgeordneten zwischen Juli 2014 und Juli 2018. Die Politiker verdienten zwischen 18 und 41 Millionen Euro. Genauer ließ sich das nicht sagen, da die Abgeordneten ihre Einkünfte nur in ungefähren Höhen angeben mussten. dpa