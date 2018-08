Deutsche bei Anschlag verletzt

Kundus/Potsdam.Bei einem Sprengstoffanschlag auf einen Bundeswehr-Konvoi westlich von Kundus in Nordafghanistan sind gestern zwei deutsche Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam mitteilte, wurde der Schwerverletzte nach dem Anschlag im Rettungszentrum der Bundeswehr in Kundus operiert. Er befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es. Beide Soldaten sollen den Angaben zufolge in den kommenden Tagen zur weiteren medizinischen Versorgung nach Deutschland geflogen werden. Ein Taliban-Sprecher bekannte sich telefonisch zu der Tat. dpa

