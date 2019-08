Deutsche Universitäten beliebt

Die Bundesrepublik ist einer Untersuchung zufolge zum beliebtesten nicht-englischsprachigen Gastland für Studenten aus aller Welt aufgestiegen. Nach den USA, Großbritannien und Australien waren in Deutschland im Jahr 2016 die meisten ausländischen Studenten eingeschrieben – neuere Vergleichszahlen liegen noch nicht vor. Damit hat Deutschland Frankreich als viertbeliebtestes Land zum Studieren überholt. Die Zahlen gehen aus dem Bericht „Wissenschaft weltoffen 2019“ hervor, den der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) vorgelegt haben.

Im Jahr 2016 haben demnach fast 252 000 sogenannte Bildungsausländer (ausländische Studenten, die nicht in Deutschland ihr Abitur gemacht haben) an deutschen Hochschulen studiert – rund 16 000 mehr als ein Jahr zuvor. Studenten kommen vor allem aus China, aber auch aus Indien, Österreich, Russland, Italien und Syrien.

Was macht die Motivation aus? In einer Befragung bezeichnen es drei Viertel der Studenten als „zutreffend“ oder „voll und ganz zutreffend“, dass sie sich aufgrund der Qualität der Hochschulausbildung für ein Studium in Deutschland entschieden hätten. Im Vergleich zu angelsächsischen Ländern ist das Studium zudem weitgehend kostenlos, und die Lebenshaltungskosten in der Bundesrepublik sind vergleichsweise niedrig. dpa

