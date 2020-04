Deutschland als vorbildlicher Krisenmanager

London/Paris.In Deutschland selbst werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aktuell immer wieder kritisiert. Andere Länder schauen genau hin, wie in der Bundesrepublik mit Corona umgegangen wird. Wenn sich täglich ein Regierungsvertreter in der Londoner Downing Street an die Nation wendet, um diese in der Coronavirus-Krise auf den neuesten Stand zu bringen, dann hagelt es im Anschluss in der

...