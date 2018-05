Deutschland im Geldregen

Anzeige

Berlin.Dank der anhaltend guten Konjunktur können Bund, Länder und Kommunen auch weiter mit einem kräftigen Geldregen rechnen. Nach der am Mittwoch veröffentlichen Steuerschätzung werden allein in diesem Jahr 7,8 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen erwartet als noch bei der letzten Prognose im vergangenen November angenommen. Doch was haben die Bürger davon? Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) winkt immerhin mit Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen. Nachfolgend die wichtigsten Daten und Hintergründe im Überblick:

Wie sieht die aktuelle Prognose aus?

Die öffentliche Hand kann in diesem Jahr mit Steuereinnahmen von insgesamt 772.1 Milliarden Euro rechnen. Bis 2022 sollen die Einnahmen auf insgesamt 905,9 Milliarden steigen. Das sind 63,3 Milliarden Euro mehr im Vergleich zu den bisherigen Annahmen. Allein für den Bund ergibt sich bis zum Jahr 2022 ein zusätzliches Plus von 10,8 Milliarden Euro.

Welche Annahmen liegen den Zahlen zugrunde?

Die aktuelle Prognose basiert auf der so genannten Frühjahrsprojektion der Bundesregierung. Demnach erwartet sie einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,3 Prozent in diesem und um 2,1 Prozent im nächsten Jahr. Auf dieser Grundlage haben die Steuerschätzer ihre Vorhersage für die kommenden fünf Jahre errechnet. Zu beachten ist auch, dass steuerpolitische Änderungen wie zum Beispiel die geplante schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2021 nicht in der Schätzung berücksichtigt sind. Das passiert erst dann, wenn ein solches Vorhaben tatsächlich im Gesetz steht.