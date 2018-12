Deutschland rutscht im Klima-Index ab

Kattowitz.Beim Klimaschutz ist Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten im vergangenen Jahr abgerutscht. Im Klimaschutz-Index mehrerer Umweltorganisationen liegt die Bundesrepublik auf Platz 27, hinter Ländern wie der Slowakei, Rumänien oder Indien. Ganz vorn steht Schweden, gefolgt von Marokko und Litauen. Wie in den vergangenen Jahren auch bleiben die ersten drei Plätze leer. Germanwatch, CAN Europe und das New Climate Institute halten kein Land für vorbildlich genug für einen Platz auf dem Treppchen. Vertreter aus fast 200 Staaten beraten im polnischen Kattowitz derzeit über Regeln für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, mit dem die Erderwärmung auf unter zwei Grad begrenzt werden soll. Im vergangenen Jahr belegte Deutschland noch Platz 22 unter den 56 beurteilten Einzelstaaten und der EU. dpa

