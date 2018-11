Deutschland steigert die Nothilfe

Berlin.Die Bundesregierung hat gelernt. Sie gibt mittlerweile viel mehr Geld als früher für Nothilfe im Ausland aus. Lebensmittel für Hungernde, Zelte für Opfer von Naturkatastrophen, Arzneimittel gegen Epidemien. Bei humanitärer Hilfe sei Deutschland 2017 der zweitgrößte Geldgeber weltweit hinter den USA gewesen, heißt es im Bericht, den das Kabinett heute beschließt.

Eine plausible Reaktion: Der frühere Mangel an Finanzhilfen war wohl ein Auslöser der großen Fluchtbewegung, die Deutschland 2015 erreichte. ,,Wir brauchen mehr Geld“, forderte das Ernährungsprogramm der Vereinten Nationen 2014. Es kam nicht. Auch die Bundesregierung hielt sich damals zurück. So kürzten die Hilfsorganisationen ihre Lebensmittelrationen für Flüchtlinge in Syrien, der Türkei und im Libanon. Möglicherweise war das ein Grund, warum sich damals mehr Menschen auf den Weg nach Nordwesten machten.

Während Bundestag und Regierung 2014 rund 416 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung stellten, waren es 2017 schon 1,8 Milliarden. Die Mittel gingen unter anderem an das Internationale Rote Kreuz, den Roten Halbmond und das Welternährungsprogramm der UN. Zwischen 2014 und 2017 betrugen die Ausgaben insgesamt fast vier Milliarden Euro – mehr als das Dreifache der vorhergehenden vier Jahre. Sie flossen in den Nahen Osten, aber auch nach Afrika.

Als „Rendezvous mit der Globalisierung“ bezeichnete Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) einmal die wachsende Emigration nach Europa. Auf die harte Tour musste Deutschland lernen, dass man mehr Geld nach Süden schicken sollte, damit die Menschen nicht nach Norden kommen.

Nothilfe ist ein Teil der gesamten Entwicklungshilfe, die ebenfalls stark stieg. Waren 2014 zehn Milliarden Euro für solche Zwecke im Bundeshaushalt reserviert, sind es 2019 über 15 Milliarden. Und trotzdem bleibt die Regierung hinter ihrem selbstgesteckten Ziel zurück, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben. 2018 waren es 0,5 Prozent.

H-Milch nach Ghana

Wobei Geld nicht alles ist. Im westafrikanischen Ghana wird beispielsweise H-Milch aus deutschen Molkereien angeboten. Überschussproduktion, die der Exportweltmeister verscherbelt. Einheimische Bauern haben das Nachsehen. Solche Wirtschaftsbeziehungen fördern Armut, anstatt sie zu lindern – und damit auch Migration.

Auch bei viel gutem Willen ist das Problem allerdings nicht schnell zu lösen. Jedes Jahr wären hunderte Milliarden Euro nötig, um den Wohlstandsunterschied zwischen Afrika und Europa zu verringern – Summen, die die reichen Staaten nicht aufzubringen bereit sind.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018